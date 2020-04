Ansa

Il Consiglio dei ministri ha dato disco verde al rinvio delle elezioni amministrative previste per la primavera 2020. Sette le Regioni chiamate alle urne e che, causa emergenza Covid19, dovranno dunque rinviare l’appuntamento elettorale: si tratta di Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta. A questi rinnovi si aggiungono oltre mille Comuni in scadenza di manato e dunque interessati al rinvio che è stato approvato pochi minuti fa dal Cdm. L’ipotesi approdata sul tavolo all’inizio della riunione era quella di una finestra larga che andasse dalla metà di luglio al mese di novembre e con ultima data utile domenica 8 novembre, con la possibilità per i Comuni di un election day. Ma la finestra elettorale per le amministrative decisa dal Consiglio dei ministri, dovrebbe invece andrare dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre.