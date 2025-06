L'inaugurazione dell'aula dedicata a Franco Dompé - undefined

Un sodalizio tra privato e pubblico in nome dell’eccellenza della formazione, della ricerca e dell’innovazione. La Fondazione Dompé, nata nel 2020 su iniziativa dell’imprenditore farmaceutico Sergio Dompé per supportare il percorso dei giovani talenti nelle discipline Stem, finanzierà tre nuove borse di studio all’Università di Pavia per 225mila euro. L’iniziativa porta così a 825mila euro l’impegno economico complessivo della fondazione nei confronti dell’ateneo pavese.

Il nuovo impegno della Fondazione è stato annunciato nei giorni scorsi al dipartimento di Scienze del Farmaco nel corso di un incontro dedicato all’“Economia della conoscenza” che ha visto tra i protagonisti alcuni degli studenti che hanno già potuto usufruire del sostegno della fondazione. Il nuovo fondo sarà destinato agli studenti più promettenti che intraprenderanno il dottorato di ricerca in “Scienze Chimiche e Farmaceutiche e Innovazione Industriale”.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per ricordare la storia di Franco Dompé, a cui è stata intitolata un’aula del dipartimento: padre di Sergio, Franco Dompé si laureò proprio a Pavia in Chimica e Farmacia nel 1937, e tra i suoi docenti c’era il futuro premio Nobel per la Chimica, Giulio Natta. «L'Università di Pavia dimostra costantemente attenzione verso la qualità e l’eccellenza nei campi della scienza e della ricerca - ha affermato Sergio Dompé, presidente della Fondazione Dompé –. Il rapporto tra la nostra famiglia e l’ateneo non è solo un legame affettivo. È un impegno affinché la nostra Fondazione sia un punto di riferimento per la valorizzazione e l’espansione della conoscenza e dell’innovazione, supportando l’accesso all’alta formazione e promuovendo contaminazioni tra saperi diversi e percorsi all’avanguardia, come quelli proposti qui a Pavia». «Un onore per me e per la nostra Università dedicare un'aula del nuovo polo didattico di Scienze del Farmaco a Franco Dompé – ha detto il rettore dell’Università di Pavia, Francesco Svelto –, un modo di rafforzare il nostro rapporto con il territorio e il mondo delle imprese, a partire da una realtà così prestigiosa. Un modo per guardare avanti insieme con un’intesa progettuale in nome della scienza e della formazione d’eccellenza».

Nei primi cinque anni di attività la Fondazione Dompé ha assegnato oltre 130 borse di studio (25 destinate a Pavia) tra Italia e Stati Uniti.