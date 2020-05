Aspettando l'estate a Cesenatico. Il caldo fa male al coronavirus e bene a noi - Ansa

Nelle città più calde il virus è meno letale e c’è una sorta di grande muraglia che gli impedisce di diffondersi a sud del mondo: il 40° parallelo.

Lo dice una ricerca su “Correlazione tra temperature medie giornaliere e tasso di mortalità correlato a Covid-19 in diverse aree geografiche” Francesca Benedetti, Maria Pachetti, Bruna Marini, Rudy Ippodrino, Robert C. Gallo, Massimo Ciccozzi e Davide Zella, pubblicata sul Journal of Translation Medicine (preprint in corso di review). Secondo lo studio, esiste «una forte correlazione inversa statisticamente significativa tra le alte temperature mensili medie con il numero di decessi».



Tradotto nel linguaggio del lockdown, questo significa che «le misure di allontanamento sociale hanno maggiore successo in presenza di una temperatura media giornaliera più elevata nel ridurre il tasso di mortalità correlato a Covid-19 e un alto livello di densità di popolazione sembra avere un impatto negativo sull'effetto delle misure di blocco».



Lo studio, preannunciato da Robert C. Gallo ad Avvenire, rientra nel filone di ricerca sulle mutazioni del coronavirus che hanno portato gli stessi ricercatori a individuare il salto di specie pipistrello-uomo (Ciccozzi, Università Campus biomedico), la maggior contagiosità del ceppo europeo e americano (Zella, Istituto di Virologia Umana-Università del Maryland) e che ha portato a ipotizzare alcune settimane fa un indebolimento genetico del Covid 19, oggi viene confermato a livello clinico.



Prospettiva che abbiamo anticipato su Avvenire il 28 aprile (LEGGI) e che lo stesso Ciccozzi ha richiamato durante un’audizione al Senato, quando ha sottolineato il ruolo della distanza sociale e l'uso delle mascherine come barriera selettiva che incide sulla mutazioni "buone". Ora, i ricercatori, studiando l’evoluzione della pandemia in città statunitensi ed europee, hanno osservato che «nelle aree situate sopra i 40° parallelo il numero di morti aumenta significativamente rispetto aree situate sotto i 40°».