Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











E con il voto di oggi sulle mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede anche per il governo inizia la fase 2. Dopo minacce, pugni sul tavolo, tensioni e diffidenze reciproche, il premier Giuseppe Conte fa sedere al tavolo dei giallo-rossi anche Italia Viva e con Maria Elena Boschi stila un’agenda che vale la salvezza del guardasigilli, ma anche del governo. Nessun posto da sottosegretario, nessun rimpasto: Matteo Renzi ha sempre negato di puntare alle poltrone e dai piani alti smentiscono le indiscrezioni di un ministero alla stessa Boschi che Conte le avrebbe offerto. Ma nel programma dell’esecutivo dovranno essere recepiti, almeno in parte, il «piano shock per le infrastrutture », quello per la famiglia e un tavolo permanente sulla giustizia (che dovrebbe vedere a rappresentare le istanze di Iv il presidente delle Camere penali, l’avvocato Gian Domenico Caiazza).

Dopo il vertice chiarificatore della scorsa settimana con le ministre renziane che aveva sbloccato il mega-decreto Rilancio, con tanto di promessa di rivedere la delegazione di Iv per le prossime scelte del governo, il partito dell’ex premier attendeva invano da giorni una convocazione a Palazzo Chigi. Conte aveva incaricato il suo capo di Gabinetto Goracci per vedere la capogruppo alla Camera e risolvere la questione-Bonafede, che oggi in aula al Senato dovrà rispondere delle accuse mossegli dal consigliere del Csm Nino Di Matteo. E però la determinazione dell’ex ministra convince il presidente del Consiglio a un chiarimento di persona. Sia per evitare l’incidente oggi, sia per cercare di sminare la strada del suo governo per il futuro.

Conte però non dissimula il malumore di fronte alle insistenze. E Boschi chiede garanzie e non firma cambiali in bianco. In sostanza oggi Renzi attenderà il discorso del ministro Bonafede prima di sciogliere le riserve. In ballo non c’è solo la questione della nomina a capo del Dap e le scarcerazioni dei mafiosi per l’emergenza Covid, ma anche la riforma della prescrizione avviata ai tempi del governo con la Lega. Senza «un segnale» da parte del guardasigilli, i suoi 17 senatori potrebbero sfilarsi e votare la mozione di Emma Bonino che manderebbe a casa Bonafede, ma anche lo stesso governo che non avrebbe più la maggioranza. I 150-151 senza Iv potreb- bero non bastare, a fronte dei 144 già certi per la mozione di +Europa (che non contano però gli indecisi del gruppo Misto e, appunto, i 17 renziani). E anche se all’interno di Iv si scontrano governisti e pasdaran, il senatore di Rignano è certo che i suoi voteranno compatti. Dalla maggioranza, per tutto il giorno, Pd, M5s e Leu mandano segnali all’alleato: «Se passa la mozione di sfiducia si apre una vera crisi, non c’è dubbio – spiega il capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio –. Non è che si può pensare di sfiduciare il ministro della Giustizia e pensare che la cosa si concluda con una pacca sulle spalle. Io però sono abbastanza sereno, la cosa si supererà», ragiona. E anche per il ministro delle Regioni Francesco Boccia «la sfiducia ad un ministro è una sfiducia a tutto il governo».

Posizione pienamente condivisa dal capo politico M5s Vito Crimi. E, a sera, ribadita dal presidente della Camera Roberto Fico. In piena sintonia con Renzi, la ministra Teresa Bellanova conferma: «Noi ascolteremo Bonafede, è evidente a tutti che abbiamo opinioni diverse, che il giustizialismo non è la nostra cultura politica. Ci stiamo confrontando, ascolteremo il ministro e valuteremo sulla base degli impegni che assumerà in quella sede perché mi pare evidente e necessario che occorre produrre cambiamenti». Cambiamenti indispensabili anche per una buona parte del Pd, che finora ha ingoiato le misure di Bonafede e ancora attende che il guardasigilli riapra il capitolo prescrizione: «Noi votiamo contro le mozioni di sfiducia perché non vogliamo una crisi di governo», conferma allora il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, ma – aggiunge – «il guardasigilli ora deve ricordarsi di essere ministro in un governo di coalizione nella stesura delle riforme del processo penale e civile. C’è un problema di metodo che il M5S deve per forza modificare. Questa mancanza di disponibilità riguarda Bonafede e riguarda anche la ministra Azzolina».