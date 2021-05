Un crematorio a New Delhi, India, dove notte e giorno si cremano le vittime del Covid-19 - Reuters

Perché molti Paesi non hanno risposto in modo più efficace alla pandemia? Nella maggior parte dei casi perché l’emergenza non è stata affrontata in modo coordinato e per mancanza di leadership politica e sanitaria, ma ciò che è più grave è che gli errori continuano e non stiamo imparando adeguatamente dall’esperienza di tre ondate epidemiche che si sono già susseguite e di altre che, di questo passo, ineluttabilmente sopraggiungeranno.



Tempi straordinari richiedono leader e soluzioni straordinarie. Una buona governance è infatti fondamentale per garantire la salute collettiva perché le risposte frammentate e a silos sono inefficaci e inefficienti nel breve come nel lungo periodo.



Per colmare questo gap, una coalizione di leader per la salute pubblica globale, che riunisce esperti di Sanità Pubblica di fama mondiale provenienti da tutti e 5 i Continenti, è stata lanciata oggi a Ginevra dalla Federazione mondiale delle associazioni di sanità pubblica (World federation of public health associations -Wfpha) per aiutare a garantire che le risposte attuali e future alla pandemia e ad altri problemi di salute planetaria siano basate sull’evidenza scientifica e siano eque ed efficaci.



Durante la pandemia di Covid-19, i successi ottenuti con interventi non farmacologici, terapie, vaccini e altre misure di Sanità Pubblica hanno dato maggiore visibilità al lavoro scientifico. Gli scienziati ed i ricercatori dovrebbero ora utilizzare questa posizione favorevole per sostenere politiche che migliorino i determinanti di salute e promuovano la causa della giustizia economica e sociale.



È importante sottolineare che la pandemia è tutt’altro che finita e, combinata con la disuguaglianza economica e il cambiamento climatico, porrà il mondo di fronte a grandi sfide. La coalizione di leader della Wfpha vuole assumersi la responsabilità di essere una voce forte, indipendente e responsabile degli operatori di Sanità Pubblica, delle comunità, delle società civili e degli esperti scientifici per rendere i governi e le organizzazioni responsabili delle loro scelte.



L’obiettivo è quello di combinare gli sforzi di leader internazionali per trovare poi soluzioni specifiche per ciascun Paese.



In questo contesto è fondamentale adottare un approccio integrato di protezione, prevenzione e promozione della salute, in modo che la salute di tutti i cittadini del mondo possa essere migliorata, con particolare attenzione ai bisogni dei più vulnerabili. La pandemia è responsabile di milioni di morti in tutto il mondo e dell’aumento delle disuguaglianze socioeconomiche, etniche e geografiche ed è per questo necessario attuare uno sforzo mirato e organizzato per affrontare efficacemente questa crisi globale, anche perché l’equità è un valore essenziale e non possiamo voltare le spalle a profonde disuguaglianze globali.



La Leadership coalition proporrà un appello urgente ai leader mondiali per lavorare insieme per ottimizzare i risultati di salute della popolazione, attraverso un insieme articolato di interventi sulla salute e sui suoi determinanti, basati sulle migliori conoscenze scientifiche.



Alcuni componenti di questa coalizione, come chi scrive, sono già coinvolti personalmente con i propri governi e le organizzazioni chiave che agiscono nel proprio Paese o nella specifica area regionale per fornire consulenza scientifica per consentire ai decisori di attuare le migliori politiche basate sull’evidenza scientifica e per fare le scelte giusta per la salute e per l’economia, ma la coalizione renderà possibile condividere le migliori pratiche e facilitarne il trasferimento, costruendo un forte team di professionisti di Sanità Pubblica che contribuirà a trovare soluzioni concrete e decisive che soddisferanno anche le future esigenze di salute degli individui e della popolazione di tutto il mondo. Naturalmente questo vale anche per l’Italia, Paese messo a dura prova dal punto di vista sanitario, economico e sociale.



Il rallentamento della campagna vaccinale dovuto ai ritardi nell’approvvigionamento dei diversi vaccini, all’esitazione vaccinale, alla mancanza di un piano coordinato a livello interregionale, insieme alla difficoltà di attivare in modo continuativo misure di contenimento rigorose ci preoccupano molto.



Anche per questo è importante che la coalizione garantisca uno spazio libero e sicuro in cui scienziati, leader di governi, aziende e altri settori della società possano allineare i loro obiettivi, per trasformare le decisioni giuste per tutti in quelle più facili da prendere e per promuovere la copertura sanitaria universale attraverso la difesa di genere, età e uguaglianza razziale.



I leader della coalizione uniranno le proprie forze anche per promuovere l’uguaglianza di genere nella scienza, nella medicina, nella salute globale e nella leadership, ma per questo è importante un recupero di fiducia a tutti i livelli, in primis tra scienza e politica e tra cittadini e istituzioni. È un impegno inderogabile che ci riguarda tutti.

Walter Ricciardi è presidente della Federazione mondiale delle Associazioni di Sanità pubblica