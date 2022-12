Gerardo Bianco a colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale

È scomparso nella notte Gerardo Bianco. Aveva 91 anni. Originario di Guardia dei Lombardi, in provincia di Avellino, è stato un assoluto protagonista nella Democrazia cristiana, ma anche successivamente - una volta chiusa quell’esperienza politica - alla guida del Partito popolare italiano. Fu in quell’occasione che gli fu affibbiato il soprannome di Gerry White.

Lascia l'inseparabile moglie Tina, docente che - scherzava lui - ultimamente gli faceva anche da autista, e due figli. Uomo di cultura, fine latinista, è stato un esponente atipico di quella generazione. Ministro della Pubblica Istruzione nel 90-91 nel VI governo Andreotti, deputato per 9 legislature, vicino a "Forze nuove" di Carlo Donat Cattin, ha sempre agito in realtà al di fuori delle correnti, considerando la sua vera dimensione proprio l’attività di parlamentare che gli ha dato le maggiori soddisfazioni. La più importante, storica, del 1979 quando fu eletto per la prima volta (la seconda sarà nel 1992) alla guida del gruppo alla Camera in dissenso con le indicazioni del partito - che puntavano su Giovanni Galloni, esponente della sinistra di Base - a seguito della cosiddetta "rivolta dei peones".

Nello scorso agosto, in una delle ultime interviste, resa proprio al nostro giornale, di fronte alla annunciata vittoria del centrodestra a guida Giorgia Meloni aveva parlato del rischio di una «svolta autoritaria» se - a seguito di questa affermazione - fosse stato portato avanti un proposito di riforma presidenziale, da una parte sola dello schieramento che lo aveva inserito nel suo programma, con il rischio che denunciava, così, di stravolgere l’impianto costituzionale di democrazia parlamentare. In una precedente intervista, sempre ad Avvenire, alla vigilia della riunione del Parlamento a Camere riunite per l’elezione del presidente della Repubblica si era speso perché fosse evitato a Sergio Mattarella l’impegno di un secondo mandato, e si puntasse su Mario Draghi al Quirinale. Era legatissimo al capo dello Stato, dopo che nella Dc si era trovato anche su fronti opposti. La sua nomina a ministro dell’Istruzione avvenne proprio a seguito delle dimissioni dei ministri della sinistra Dc (fra questi Mattarella) decise in disaccordo con l’approvazione di un piano frequenze tv che era stato considerato troppo benevolo verso le reti detenute da Silvio Berlusconi. Poi però quando nel 1995 avvenne la scissione fra i popolari a seguito della rottura con la componente legata a Rocco Buttiglione Bianco e Mattarella si ritrovarono dalla stessa parte, e lo stesso Bianco assunse la guida del Ppi.

Anche con Ciriaco De Mita, il suo conterraneo e coetaneo segretario della Dc e presidente del Consiglio, c’è stata una alteranza di rapporti. Formatisi entrambi alla Cattolica, a Milano, entrati in politica insieme, per lungo tempo hanno poi militato su fronti contrapposti, nella Dc, ma negli ultimi anni si erano riavvicinati. Fra gli ultimi impegni di Bianco la guida dell’associazione degli ex parlamentari, nell’ambito della quale si è fortemente battuto per la difesa dei vitalizi e contro il taglio, considerando entrambi un segno della caduta di riconoscimento della centralità del Parlamento. L’ultimo impegno in ordine di tempo è stato la presidenza dell’Animi (l’Associazione nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno) che aveva lasciato pochi giorni fa, a favore dell’ex parlamentare Giampaolo D’Andrea, consapevole del peggioramento delle sue condizioni a seguito di un intervento all’orecchio che gli aveva lasciato degli strascichi.