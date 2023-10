COMMENTA E CONDIVIDI













La ferita della nuova, drammatica crisi mediorientale ci riguarda e interpella nel profondo. In occasione della Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione promossa dalla Chiesa italiana per il 17 ottobre "Avvenire" vuole raccogliere e far risuonare tutte le #vocidipace: mandaci la tua a vocidipace@avvenire.it o sui nostri canali social. QUI DI SEGUITO LE MAIL CHE SONO ARRIVATE DALLA SERA DI LUNEDÌ 16 A MARTEDÌ 17

Il link ai messaggi precedenti/

Il link ai messaggi precedenti/2





Prego perché ci siano più governati che pensino che il bene dei popoli passa dalla convivenza pacifica e dalla continua ricerca di giustizia per tutti e non dalla sopraffazione degli uni sugli altri. Che pensino che nessun pensiero religioso o economico può giustificare azioni violente sugli esseri viventi.

Credo nella forza della preghiera

Lidia





Il tuo Spirito d'amore o

Padre pervada le menti, il cuore e l'anima di ognuno di noi



T.B.





LA PACE DENTRO



Vorrei respirare la pace dentro di me,

come un respiro calmo

dentro una casa abitata da persone che si amano

e ogni giorno costruiscono un pezzo di Cielo sulla terra,

così, senza sforzo,

perché è l'unica cosa da fare

per essere sé stessi,

come Dio.

Regina







PACE



Grido di speranza

Pace

Cerco tra l'orrore

Pace

Canto con tutta l'anima

Pace

Prego con il cuore

Pace.

Signore io t'invoco

Per tutto il mondo,

Maria io ti supplico

Per tutto il mondo:

Pace, pace,pace.



Donatella Micci







PACE



pace è

un uccello che torna a volare

sui cieli stuprati dai razzi



pace è

un rampicante

ostinato e tenace

aggrappato a un muro sbrecciato



pace è

un pallone

che rimbalza

sulle strade massacrate



pace è

la tristezza che tramonta

tra nuvole di lacrime

e il sorriso che albeggia

sulle palpebre di un nuovo nato



pace è

un sogno una speranza

un pensiero gentile

un’opera d’arte

è comprensione e perdono



è una mano tesa

per dare e non solo per pretendere

per lavorare e non per depredare

per carezzare invece di violare

per pregare invece di arringare bugie interessate

per compatire invece di accusare

per costruire invece di spazzare via



pace

sei tu

che invece di chiederla

in te stesso la cerchi



Maria Lucia Riccioli





Una preghiera servirebbe per gli ammalati

ma anche per coloro che

ogni giorno combattono

con i loro demoni

e per quelli che

fuggono dalla guerra

dai missili

dai colpi dei nemici

ma anche da quelli amici.

Ogni giorno

per chi crede

e si affida alla preghiera

sia ricordato

per il bene che fa

a sé e agli altri.

Per tutti i poveri

i tormentati

i violenti

ci sia una speranza

di essere perdonati

una volta morti.

E per tutti coloro

che sono buoni

ci sia un ricordo felice

e non triste

perché siamo tutti

di passaggio su questa Terra.



Alessandro Tarparelli







"L'ECO"

(Poesia per la pace)



L'eco

sì proprio lui

il magico eco





E poi il vento

il magico vento



che tutto trasporta in

un sol respiro



E poi una sola e unica

parola



forte, penetrante

spregiudicata



che sia luce e

speranza



che si

innalzi



al respiro del

vento



come sabbia del deserto

smossa dalla tormenta,



affinché penetri, attraversi e rimanga nei cuori di chi male fa



così ché un raggio

di sole possa risplender

anche nelle loro anime.



Si pace questa è

la parola magica, conosciuta, amata,

abusata e vilipesa



Si pace per il ben di tutti

i bambini del mondo

intero.



Nic. Del.











Nelle città al di là del mare

si scuote la testa, al bivio

le fragili membra sono al collasso

per un pasto di carne.

Esplode una bomba,

riunita attorno a lei

ringraziano i vivi, ma è un

sospiro che non dice tutto.

È paura: gli occhi in terra

li vedo nella terra, e

le mani non possono che

rigare la terra di rosso.

Branchi impazziti

ridono dalle montagne.

È un ghigno mortale

per le inutili considerazioni dell’amore.

È altrove che vorrei essere,

non ricattato e venduto come

carne da macello in scontri

e bombe che piovono

dal cielo dei senza Dio.





Riccardo Paracchini



Montano Lucino (CO)









Siamo nati dalla

parte giusta del mondo

Ma è solo Fortuna

Dipende dalla sponda

da cui si guarda il mare

È solo fortuna,

ma pensiamo di

averla meritata

e poco ci importa

degli altri.

Gli altri sono il nemico che fermiamo ai confini, che lasciamo annegare nel mare,

disperati sfuggiti alla sorte in cerca di una speranza di vita.

Noi,

colpevoli delle loro sfortune,

siamo gli ipocriti che piangono corpi che avrebbero potuto salvare.

E adesso che gli altri

potremmo essere noi

ci vendiamo

al miglior offerente,

barattando la verità con menzogne

che placano

le nostre paure

e assolvono

le nostre coscienze.

Come conigli d’allevamento,

che sanno, ma fanno finta di niente, grati a chi li ingrassa alla morte, indifferenti alla morte degli altri.

L’amore potrebbe salvare il mondo?

Si, ma l’amore dov’è?

Sembra scomparso dal mondo, ma l’amore c’è

Sembra scomparso

in un mondo che assolve chi si arricchisce sul sangue degli innocenti.

L’amore c’è,

ma parla piano

mentre l’odio urla forte.

L’amore c’è

È nelle mani che si tendono

per aiutare chi rimane indietro,

è nei corpi che si abbracciano,

nei ponti che uniscono,

è nel comprendere il dolore degli altri,

è nel pretendere giustizia sociale, è nel pretendere pari dignità

e pari opportunità per tutti i popoli della terra.

L’amore c’è

è nelle scelte non violente,

è nella pace disarmata e disarmante.

E’ nel pretendere che tutti possano godere di un destino migliore.

E’ nel rispetto per l’ambiente e per tutte le specie viventi.

L’amore salverà il mondo, ma dipende da noi,

se saremo in tanti a sederci

dalla parte del torto.

L’amore salverà il mondo, ma dipende da noi.

Che dobbiamo decidere da che parte stare.

L’amore salverà il mondo se saremo dalla parte degli ultimi.

Che NON hanno mai chiesto di essere primi,

vogliono solo essere uguali.

Perché il paradiso non esiste e l’inferno

è qui.





Adriana De Mitri

Lecce



PACE!

Più il tempo passa e più il mondo sembra regredire... torniamo indietro anziché andare avanti. La storia non insegna, gli errori del passato si ripetono con un odio ancora più deciso, con una crudeltà ancora più ceca.

L'uomo si arma sempre di più e si scaglia contro l'altro uomo, consumando la vendetta della vendetta, in un vortice senza fine.

Papa Francesco non si stanca di ripetere basta alla guerra, che ogni guerra è una sconfitta.

Se usi la violenza hai già perso... anche se vinci, anche se annulli l'avversario, anche se dimostri la tua forza, anche se umili il nemico. Sei già sconfitto dal momento che odi un altro uomo.

Gesù ha portato una novità: ama il tuo nemico. Non fermiamoci quindi al comandamento "non uccidere", che è sempre corretto, ma facciamo un passo avanti e perdoniamo, annulliamo l'odio e trasformiamolo in amore.

Quindi alziamo la nostra voce a Dio.

Digiuno per martedì 17 e preghiera sempre per la pace nei cuori di tutti gli uomini.

PACE!

Giacomo L.