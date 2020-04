Il vescovo di Locri-Gerace, don Franco Oliva, ha consegnato personalmente all'ospedale di Locri il materiale donato dal Papa - Per gentile concessione della Diocesi

La "sorpresa pasquale di papa Francesco" è arrivata questa mattina all'ospedale di Locri (Reggio Calabria): 4mila mascherine, 400 tute, 400 occhiali, un completo per i medici che sono chiamati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Li ha consegnati il vescovo di Locri-Gerace, don Franco Oliva, al quale il Papa li aveva fatti arrivare attraverso l'Elemosiniere, cardinale Konrad Krajewski. "Le chiedo la cortesia - si legge nella lettera di padre Konrad - di consegnare questo materiale come dono del Santo Padre". Un primo dono, perché nei prossimi giorni arriveranno anche due respiratori.

L'arrivo del pulmino della Caritas all'ospedale di Locri - Per gentile concessione della Diocesi

Regali preziosissimi per la sanità calabrese sempre in affanno e in particolare per l'ospedale di Locri, unico presidio per tutta la fascia ionica reggina, attraversato da disfunzioni, scandali e drammi, come uno scioglimento per mafia e l'uccisione del vicepresidente della Regione Francesco Fortugno, primario in aspettativa proprio al pronto soccorso dell'ospedale. Una storia che papa Francesco ha dimostrato di conoscere bene. "Ci rinfranca molto - sottolinea il vescovo - sapere che ha pensato anche a noi, dimostrando di conoscere la nostra situazione. Non è la risposta ad una richiesta di aiuto né da parte mia né da parte di altri, ma un dono spontaneo che proviene dal suo cuore di padre, che guarda a tutti ed ha un'attenzione particolare verso quelli più in difficoltà". Infatti, aggiunge Oliva, "confrontandomi con il direttore sanitario, e soprattutto col responsabile del reparto di rianimazione e terapia intensiva, mi sono reso conto che quanto ci è stato donato risponde ad un bisogno reale ed è materiale sanitario indispensabile per la prevenzione dal contagio da coronavirus".

Infatti attualmente sono solo 7 le persone contagiate dal virus in Locride (con un morto), le più gravi ricoverate a Reggio Calabria, ma la preoccupazione è molto alta, soprattutto legata allo stato delle strutture sanitarie. Malgrado il reparto di rianimazione sia considerato ottimo, nei giorni scorsi erano emerse carenze proprio per quanto riguarda il materiale inviato ora da papa Francesco. "La gente ha paura di ammalarsi perchè conosce bene questa situazione", ci spiegano. Per questo tutti rispettano le regole, restano a casa, evitano spostamenti. E nello stesso ospedale non ci sono le solite file. Ma l'attenzione deve restare alta. Lo dimostrano i controlli approfonditi che negli ultimi tre giorni stanno effettuando i carabinieri dei Nas nelle Rsa e nelle case di cura e accoglienza per anziani.

Nelle scatole della Farmacia vaticana c'erano 4mila mascherine, 400 tute e 400 occhiali. Nei prossimi giorni arriveranno anche due respiratori - Per gentile concessione della Diocesi

Per venire incontro alle difficoltà dell'ospedale, proprio in questa fase di emergenza, una settimana fa i sacerdoti della Diocesi col loro vescovo avevano donato al nosocomio un ecografo di ultima generazione con software dedicato per le procedure di anestesia e rianimazione, strumento preziosissimo per le infezioni polmonari come il Covid-19. Il dono del Papa e l'emergenza sono anche occasione di riflessione più generale. "Pasqua - dice ancora il vescovo - è festa di speranza anche per il nostro ospedale, che ha bisogno di una iniezione di fiducia, per essere quel presidio sanitario in un territorio abitato da gente semplice ed umile che vuole essere certa di trovare risposta alle sue legittime attese di cura. È vero - aggiunge Oliva -, siamo in un’area territorialmente marginale, ma questo non vuol dire che non possiamo fare bene quanto ci è richiesto dalle esigenze di affermazione di un bene comune così importante qual è la salute e le sue esigenze di cura. Disponiamo delle professionalità di medici ed operatori sanitari che sono all’altezza della situazione. Se a questo si aggiunge un’amministrazione saggia e lungimirante potremo superare i limiti e gli errori del passato, le cui ripercussioni negative non sono state del tutto superate".