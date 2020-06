A Milano si lavora apreparativi per la riapertura del cinema Arianteo, all'aperto nel cortile del Chiostro dell'Incoronata - Fotogramma

Giornata di buone nuove. I contagi (202) vanno quasi al minimo registrato in ventiquattr’ore dall’inizio della pandemia e quelli in Lombardia (99) tornano sotto il cinquanta per cento. I restanti se li dividono Piemonte (26 nuovi casi), Emilia Romagna (24), Liguria (20), Lazio (18) Veneto, Marche e Toscana (3 ciascuna), Friuli Venezia Giulia (2), Campania, Sicilia, Umbria, Molise (1 caso ciascuna). Zero casi invece in Puglia, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Abruzzo, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Basilicata. Le morti sono 71, purtroppo ancora in media con l’ultima settimana. Gli attuali positivi entro un paio di giorni dovrebbero andare sotto i 30mila e i ricoverati in terapie intensive e reparti Covid sono scesi a 4.569.

Ultimi venti giorni: meno contagi, frenata del calo di positivi e dimessi. Attraversiamo gli ultimi venti giorni. Nei primi dieci, dal 22 al 31 maggio, si sono registrati nel Paese 4.361 nuovi casi, i positivi sono stati 17.247 in meno e i ricoverati (in terapie intensive e reparti Covid) 2.730 in meno. Poi, dal 1 giugno a oggi, si sono registrati 2.566 nuovi casi, i positivi sono 9.657 in meno e i ricoverati (in terapie intensive e reparti Covid) 1.954 in meno. Dunque i contagi frenano benino, ma frenano (poco) anche le dimissioni ospedaliere e frena (non poco) la velocità del calo degli attuali positivi.

Lombardia, tendenza simile e numeri diversi. Dal 22 al 31 maggio, si sono registrati 2.584 nuovi casi (più del 59% del totale nazionale), i positivi sono stati 4.937 in meno e i ricoverati (in terapie intensive e reparti Covid) 934 in meno. Negli ultimi dieci giorni, dal 1 giugno a oggi, in Regione si sono registrati 1.662 nuovi casi (poco meno del 65% del totale nazionale), i positivi sono 3.004 in meno e i ricoverati (in terapie intensive e reparti Covid) 589 in meno.

Ecco l’aggiornamento di oggi dal Dipartimento della Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono 202 (mercoledì 321, giovedì 177, venerdì 518, sabato 270, domenica 197, lunedì 280 e ieri 283), 99 di questi si registrano in Lombardia (mercoledì 237, giovedì 84, venerdì 402, sabato 142, domenica 125, lunedì 194 e ieri 192). I tamponi effettuati sono 62.699 (mercoledì 37.299, giovedì 49.953, venerdì 65.028, sabato 72.485, domenica 49.478, lunedì 27.112 e ieri 55.003), con un rapporto di positività che scende fino allo 0,3% (ieri allo 0,5% e l’altro ieri all’1%).

Morti. Sono 71 (mercoledì 71, giovedì 88, venerdì 85, sabato 72, domenica 53, lunedì 65 e ieri 79) e 32 di questi sono in Lombardia (mercoledì 29, giovedì 29, venerdì 21, sabato 27, domenica 21, lunedì 32 e ieri 15). Il totale nazionale sale a 34.114 dall’inizio della pandemia.

Totale dei casi. Sono 235.763 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia, cioè i contagiati accertati finora.

Attuali positivi. Sono 31.710 (mercoledì 39.297, giovedì 38.429, venerdì 36.976, sabato 35.877, domenica 35.262, lunedì 34.730 e ieri 32.872), 1.162 in meno rispetto a ieri (mercoledì meno 596, giovedì meno 868, venerdì meno 1.453, sabato meno 1.099, domenica meno 6, lunedì meno 532 e ieri meno 1.858).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 249 (mercoledì 353, giovedì 338, venerdì 316, sabato 293, domenica 287, lunedì 283 e ieri 263).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 4.320 persone (mercoledì 5.742, giovedì 5.503, venerdì 5.301, sabato 5.002, domenica 4.864, lunedì 4.729 e ieri 4.581), 261 meno di ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 27.141 persone (mercoledì 33.202, giovedì 32.588, venerdì 31.359, sabato 30.582, domenica 30.111, lunedì 29.718 e ieri 28.028), di nuovo l’86% degli attuali positivi (ieri all’85%).

Guariti e dimessi. Sono complessivamente 1.293 (mercoledì 846, giovedì 957, venerdì 1.886, sabato 1.297, domenica 759, lunedì 747 e ieri 2.062), portando il numero totale dall’inizio della pandemia a 169.939.

Le Regioni. I casi attualmente positivi sono 17.857 in Lombardia, 3.372 in Piemonte, 2.566 nel Lazio, 2.061 in Emilia-Romagna, 965 in Veneto, 947 nelle Marche, 853 in Sicilia, 642 in Campania, 557 in Puglia, 550 in Abruzzo, 539 in Toscana, 245 in Liguria, 120 in Molise, 113 in Friuli Venezia Giulia, 94 nella Provincia autonoma di Bolzano, 80 nella Provincia autonoma di Trento, 54 in Calabria, 50 in Sardegna, 28 in Umbria, 11 in Basilicata e 6 in Valle d’Aosta.