ANSA

COMMENTA E CONDIVIDI













Dopo la prima prova di italiano - nelle tracce per il tema si andava da Quasimodo a un testo di Piero Angela, da Moravia alla Fallaci, ma anche 'L'elogio dell'attesa nell'era di WhatsApp' - oggi i 536.008 maturandi (521.015 candidati interni e 14.993 esterni) tornano sui banchi per la seconda prova che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e che sarà proposta dal ministero dell'Istruzione (lo scorso anno era stata predisposta dai singoli istituti):





Liceo classico





Un brano di Seneca che si rivolge all'amico Lucilio: questa la prova decisa dal ministero dell'Istruzione per l’esame di latino al liceo classico. "Chi è saggio non teme il volgo": cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. Seneca mostra all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori.

Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore.



Liceo scientifico

La soluzione di due problemi attraverso lo studio delle funzioni è stata proposta al liceo Scientifico.