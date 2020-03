Controlli della polizia sui passanti - Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI











In una giornata segnata dall'attesa del Dpcm che chiude tutte le attività produttive non essenziali, risuonano le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella, indirizzate all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

TESTO COMPLETO QUI

Il presidente della Repubblica ringrazia la Germania per la solidarietà e spiega la gravità della situazione in Italia: «Stiamo affrontando tutti – Germania, Italia e tanti altri Paesi – questo pericolo, inatteso e grave. Come ti ho detto nel corso della nostra conversazione telefonica, spero che l’esperienza che, per prima, l’Italia si è trovata a sviluppare per contrastare il contagio possa risultare utile per tutta Europa e a livello globale. Mi auguro fortemente che alla Germania e agli altri Paesi sia risparmiato il doloroso percorso dell’Italia. Qui, in numerosi territori, con tante vittime, viene decimata la generazione più anziana, composta da persone che costituiscono per i più giovani punto di riferimento non soltanto negli affetti ma anche nella vita quotidiana». Mattarella con Steimeier insiste anche sul ruolo della Ue: «Come hai scritto nella tua lettera abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarietà. L’Unione Europea, con i suoi vertici, sta operando con serietà e determinazione di fronte a questa drammatica condizione, nuova e generale. Sono certo che continuerà a farlo: i nostri concittadini europei hanno bisogno di avvertire l’efficace vicinanza dell’azione dell’Unione».

LA POLITICA SI SPACCA

Gli interventi di Mattarella non riescono però a placare gli animi tra i partiti. Sia Salvini sia Meloni sia, in forma meno diretta, Berlusconi, hanno chiesto un incontro al Colle per riportare il Parlamento al centro della scena. I leader di Lega e FdI si scagliano in particolare contro gli "eccessi comunicativi" del premier, ovvero contro le dirette Facebook con cui nelle ultime settimane ha annunciato i provvedimenti restrittivi più importanti. Per Salvini, poi, le misure stanno arrivano tardi e in modo «caotico e confuso». Al coro di chi ritiene sbagliata la comunicazione di Palazzo Chigi si aggiunge Matteo Renzi, che si unisce al centrodestra nel chiedere un ruolo maggiore del Parlamento in questa fase: «Siamo in piena epidemia, non al Grande fratello», dice il leader di Italia viva. In generale, dopo il nuovo sabato notte segnato dall'attesa degli annunci di Conte, si riapre la polemica sulla strategia comunicativa del portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino. Ma più rilevante, dal punto di vista istituzionale, è il pressing del centrodestra e di Italia viva per riunire di più il Parlamento, tema molto dibattuto (mentre alcuni deputati e senatori si fanno portavoce della necessità di continuare ad operare con voti e seduti a distanza). A cercare di portare pace interviene il capodelegazione del Pd nel governo, il ministro della Cultura Dario Franceschini: «Verrà il tempo dell’analisi e degli scontri, ma ora non possiamo permetterci le polemiche, mentre

migliaia e migliaia di cittadini stanno al fronte. Adesso stiamo giocando tutti nella stessa squadra, la Nazionale». Singolare che l'unica difesa di giornata di Conte venga dal Pd e non da M5s: «Voglio dire pubblicamente che il presidente Conte va ringraziato per il suo lavoro senza sosta, con sulle spalle una responsabilità che nessun predecessore ha mai dovuto portare», dice Franceschini, secondo cui «è naturale che, in mezzo a molte cose giuste, si può fare qualche errore ma bisogna andare avanti insieme».

IL RECORD DI DENUCE

Prosegue intanto l'inasprimento dei controlli. Ieri le forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 208.053 persone e 11.068 sono state denunciate, ancora un record. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 75.362, denunciati 142 esercenti e sospesa l'attività di 20 esercizi. Salgono così - informa il Viminale - a 1.858.697 le persone controllate dall'11 al 21 marzo, 82.041 quelle denunciate per mancato rispetto di ordine dell'autorità, 1.943 per false dichiarazioni; 910.023 gli esercizi commerciali controllati e 2.119 i titolari denunciati.

IL NODO DELLE MASCHERINE, LA RISPOSTA GENEROSA DEI MEDICI

In relazione alla polemica sulle mascherine e sui dispositivi, il commissario straordinario Domenico Arcuri rassicura: « Da domani o martedì al massimo tutte le Regioni avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati. A partire dalla settimana successiva contiamo di dare

poi a tutti gli italiani i dispositivi di protezione individuale » . C'è un intenso lavoro di approvigionamento all'estero, nonostante "atti ostili" da parte di diversi Stati (anche europei) che bloccano i materiali acquisiti dall'Italia. La solidarietà europea e internazionale, in ogni caso, sembra crescere. Dopo le donazioni di Germania e Francia, anche la Russia ieri ha informato dell'invio d i « specialisti militari e attrezzature » . Si tratta di 120 tra epidemiologi e virologi, camion per la disinfezione, ospedali da campo, 100 ventilatori polmonari e 500mila mascherine. In coordinamento con la Protezione civile, la flotta di Alitalia ha avviato una serie di voli merci con la Cina per il trasporto di materiale sanitario. Il primo volo rientrerà giovedì con 160 metri cubi di forniture medicali, tra le quali circa 3 milioni di mascherine protettive. Mentre oggi a Malpensa sbarca la delegazione composta da 37 medici e 15 infermieri cubani.

Ma la risposta più generosa è proprio dei medici italiani, che hanno risposto in massa al bando della Protezione civile per ingaggiare subito 300 medici nelle aree in cui il contagio ha raggiunto picchi drammatici. Ben 7923 le persone che hanno aderito all'appello. Al via ora l'esame delle candidature. I primi medici potrebbero essere operativi già domani, in Lombardia e a Piacenza.

GOVERNATORI: OK MISURE DEL GOVERNO, MA ALCUNI "STRINGONO" ANCORA

A partire dal governatore lombardo Fontana, c'è l'ok alle misure annunciate sabato notte dal premier Conte. «Altro non si può fare», dice. La stretta nazionale preoccupa però i governatori del Sud. Con la chiusura di molte attività industriali e dei cantieri, previsto un nuovo "controesodo" degli emigranti meridionali. La Calabria si "serra" sino al 3 aprile con divieto di spostamenti in ingresso e uscita, che in realtà consiste in controlli ai "confini" con obbligo per chi rientra dei 14 giorni di isolamento in quarantena. Anche il governatore campano De Luca è preoccupato e ha chiamato Conte per chiedere di bloccare gli spostamenti da Nord a Sud, il premier lo avrebbe rassicurato dicendo che il tema è all'attenzione del governo. La governatrice umbra Donatella Tesei annuncia invece l'adozione del modello-Sud Corea, con tracciamento dei positivi e aumento dei tamponi per individuare gli asintomatici.

SINDACO DI CREMONA POSITIVO. MORTO IL 18ESIMO MEDICO

Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, è positivo al coronavirus e in quarantena. Lo annuncia lui stesso su Facebook. "Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare dalla nostra casa". La Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) fa sapere che Andrea Carli, medico di base a Lodi, morto il 19 marzo, è l'ultimo nome che si aggiunge all'elenco dei dottori deceduti per coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo aggiornamento, le vittime sono salite a 18.

Nel Pavese il caso dei coniugi, lei infermiera, 64 anni, lui agricoltore, 66, morti in ospedale a poche ore di distanza, senza nemmeno potersi dire addio e senza poter salutare i figli. La racconta La Provincia Pavese. La loro figlia 28enne è ricoverata in quarantena, il figlio in isolamento in Toscana dove lavora. Allarme a Messina per due focolai, nell'Istituto per neurolesi e in una casa di riposo.