Comune di Roma

COMMENTA E CONDIVIDI













Lì dove fino agli anni 50 si producevano detersivi e sapone, nascerà un nuovo studentato. Questo grazie ad un investimento di 3,5 milioni di euro del Campidoglio per la bonifica del sito e la riqualifiazione dell’ex stabilimento Mira Lanza di Marconi, nel municipio XI di Roma, e all’Università Roma Tre che si occuperà di trasformarlo in un alloggio per studenti fuori sede, con annessa foresteria per professori in visita, grazie ad un investimento di circa 30 milioni di euro.

«Dopo decenni di degrado, di abbandono e di incuria, l'ex Mira Lanza rinasce: parte la bonifica, la messa in sicurezza e qui sorgerà un bellissimo parco pubblico e un grande studentato dell'Università Roma Tre», le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il sopralluogo questa mattina nello stabilimento nel giorno di inizio della bonifica e cantierizzazione del sito. Secondo il primo cittadino quella di oggi è «una giornata davvero importante per Roma: queste sono le grandi questioni di degrado aperte da decenni che noi finalmente, con un grande lavoro di squadra riusciamo a risolvere».

Comune di Roma

La Mira Lanza fu per decenni un polo leader nella produzione di saponi e detersivi, fino alla sua definitiva chiusura nel 1952. Da allora, l’area ha vissuto una lunga stagione di degrado: decenni di occupazioni abusive, incendi – ben cinque tra il 2011 e il 2025, l’ultimo il 29 maggio scorso. L’intervento avviato questa mattina è il primo dopo anni di abbandono dell’ex stabilimento industriale. Per prima cosa sono state sgomberate le poche persone presenti nel sito, censite nei giorni precedenti dal Dipartimento Sociale. Le colonie feline presenti sono state monitorate dall'Assessorato e dall'Ufficio benessere animali del Dipartimento Ambiente, che sta verificando la possibilità di mantenerle dove sono attualmente. In parallelo è stata avviata la predisposizione del cantiere per i lavori di bonifica con la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e la messa in sicurezza del complesso, oltre alla sua completa recinzione, una fase che durerà tra 3 e 5 mesi anche per verificare la presenza di eventuali inquinanti insieme ad Arpa Lazio.

Comune di Roma

Una volta liberato e messo in sicurezza, il sito sarà consegnato a Roma Tre per lo svolgimento dei rilievi e indagini necessarie alla definizione della documentazione tecnica di gara per la selezione del progetto e l'affidamento dei lavori, secondo lo schema dell’accordo sottoscritto con il terzo ateneo di Roma. In linea con il Progetto Urbano Ostiense Marconi il progetto prevede anche la rigenerazione dell’area verde circostante con la creazione del nuovo “Parco Papareschi”. Il Dipartimento Urbanistica ha già conferito incarico a Eni Rewind, per il progetto di bonifica e di sistemazioni del parco, la cui consegna è prevista entro l'estate 2025.