Una suora di clausura, in un'immagine d'archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











Sono arrivate a centinaia le adesioni alla Lettera al presidente Mattarella e al premier Conte in cui clarisse e carmelitane esprimevano «preoccupazione per il diffondersi in Italia di sentimenti di intolleranza, rifiuto e violenta discriminazione nei confronti dei migranti», inviata lo scorso 11 luglio ai destinatari e resa pubblica attraverso Avvenire.

«Non ci è stato possibile contattare tutte le fraternità monastiche esistenti sul territorio nazionale - precisavano le suore - , ma sappiamo di essere in comunione con quante di loro condividono le stesse nostre preoccupazioni e il nostro stesso desiderio di una società più umana». «La nostra semplice vita di sorelle - scrivevano - testimonia che stare insieme è impegnativo e talvolta faticoso, ma possibile e costruttivo. Solo la paziente arte dell’accoglienza reciproca può mantenerci umani e realizzarci come persone». «Molti monasteri italiani, appartenenti ai vari ordini - proseguivano -, si stanno interrogando su come contribuire concretamente all’accoglienza dei rifugiati, affiancando le istituzioni diocesane. Alcuni già stanno offrendo spazi e aiuti. E, al tempo stesso, tutte noi cerchiamo di essere in ascolto della nostra gente per capirne le sofferenze e le paure».

La pioggia iniziale di sottoscrizioni non ha rallentato: per settimane sono continuate a giungere all'indirizzo indicato dalle suore email da ogni parte d'Italia, di singoli e di gruppi. Al 31 luglio la raccolta di adesioni si è conclusa. Pubblichiamo il ringraziamento delle suore e l'elenco delle adesioni giunte dal 19 al 31 luglio. QUI L'ELENCO DELLE ADESIONI PRECEDENTI



Il messaggio delle suore

«Le sorelle desiderano ringraziare Avvenire per l’opportunità offerta, insieme a tutti coloro che, in gran numero e in tanti modi, con il loro caloroso appoggio hanno fatto toccare con mano l’intensità della comunione ecclesiale: famiglie e singoli cittadini, sacerdoti, diaconi, insegnanti, fraternità dell'Ordine francescano secolare e dell’Ordine secolare carmelitano teresiano, terziari e oblati, associazioni e parrocchie, gruppi e persone impegnate a vario titolo nella solidarietà e nella cultura. Hanno sostenuto un’iniziativa, che, ci auguriamo, possa essere un piccolo contributo per aprire nuovi processi di solidarietà e di pace».

Le adesioni che si sono aggiunte dal 19 al 31 luglio

Figlie di Maria Ausiliatrice della Comunità “Sacro Cuore”, Roma

Comunità delle Suore Missionarie della Società di Maria, Brescia

Comunità monastica Ss. Trinità, Dumenza, Varese

p. Felice Scalia S.J., Messina

USMI Regione Sicilia e Diocesi di Catania, (Figlie della Carità, suore della Divina Provvidenza, Canossiane, Suore dei due cuori, Figlie di Maria ausiliatrice, Ancelle di Cristo Re, Paoline, Serve dei poveri, missionarie)

frate Fabio Piasentin, ofm

Suor Maddalena Perini, Suor Bice Donadelli, Suor Caterina Rizzini, Istituto Maria Ausiliatrice -Comunità di Berceto (PR)

Sr Dorina Tadiello, Superiora provinciale e tutte le Suore Missionarie Comboniane in Italia

Consiglio Generale e le 30 Comunità della Congregazione delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza in Italia e Svizzera

Comunità Suore Canossiane, Vertenigo (VE)

Congregazione Figlie di Maria Ausiliatrice, Istituto Nostra Signora delle Grazie, Nizza Monferrato (AT)

Fraternità Generale delle Piccole Sorelle di Gesù, Tre Fontane – Roma

Monache Romite dell'Ordine di sant'Ambrogio ad Nemus, La Valletta Brianza (Lc)

Suore Terziarie Francescane Elisabettine di Padova, (Comunità di Pordenone, di Taggì di Villafranca Padovana, di Trieste, Comunità “S. Eufemia”)

P. Luigi Vitella s.x, (Saveriano) - Burundi

fra Gianluca Catapano, frati minori conventuali

sr Fernanda Lovesio, fma

Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea del Beato Luca Passi, Venezia

sr Nirmalajyothi, Figlie di san Francesco di Sales

Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria, Parma

Suore della carità di S.G. Antida del monastero Santa Margherita, Vercelli

p. Gaetano Mazzoleni, missionario della Consolata

sr. Bernadete Goncalve, Comunità Mariana Oasi della Pace

sr. Cristina Damonte e sr. Rosangela Chiesa, eremo Ss.ma Trinità Perloz (AO)

Monache Carmelitane di Sutri

Istituto delle Ausiliarie Diocesane, Milano

Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, comunità Sichem, Sanpolino (BS)

Clarisse di Scutari, Albania

Frati minori di Forano di Appignano (Macerata)

sr. M. Alina Bordignon, Pie Discepole del Divin Maestro

p. Antonio Simeoni, missionario scalabriniano, Lussemburgo

Istituto Suore Marcelline, Milano

Missionarie di Maria Saveriane, Camerun-Ciad

sr Laura Nichele, Suore della Divina Volontà, Yaoundé, Camerun

Luisa Ungaro, Istituto secolare della Regalità di Cristo

fr Marco Moroni, frati minori conventuali

Centro missioni e migranti della Provincia del Nord Italia dell’Ordine frati minori, Convento dell’Osservanza, Bologna

Mirella Scalia, consacrata laica Istituto secolare Oblate Apostoliche Pro Sanctitate

d. Vincenzo Marras, Società San Paolo

Nilde Marchesini Ordo Virginum, di Reggio Emilia-Guastalla

P. Mario Dalla Costa missionario missionario scalabriniano

Figlie di Maria Ausiliatrice della comunità di Macomer, Nuoro

Comunità Suore Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù, Vercelli

Alfredo Scognamiglio, consacrato focolarino

Suore Missionarie della Società di Maria, Brescia

Sr Elisa Gilardi e sr. Bruna, Madri canossiane missionarie in Congo

Patrizia Sanna, Ordo Virginum Torino

don Federico Cattarelli, (Figli della divina provvidenza – don Orione)

Suore Compassioniste Serve di Maria, Pollena Trocchia, Napoli

Suor Elisabetta Bresciani, Suore Operaie, Padova

Fraternità Monastica Siloe, Abbazia Santa Fede Cavagnolo, Torino

Maria Francesca Ragusa, Oblata apostolica

Sr. Silvia Perri Figlie di Sant'Anna, Palermo

Suore Ancelle Missionarie di Cristo Re, Palermo

p. Fabrizio Valletti sj, Napoli

Clarisse di Biancavilla, Catania

suor Gabriella Mian, Ancelle di Gesù Bambino, Venezia

Comunità Figlie di San Paolo, Palermo

Piccole Sorelle del Vangelo, Torino

Figlie di Maria Ausiliatrice dell’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”

Suore Francescane Minime del Sacro Cuore

Suore Missionarie della Consolata

Fraternità Monastica di Gerusalemme, Firenze

Sr Clementina Carbone, Suore della Carità di Santa Giovanna Antida

Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio, Provincia d’Italia

P. Aldo Giannasi - Missionari d'Africa (Padri Bianchi) Castelfranco Veneto (TV)

P. Paolo Garuti, domenicano, Ecole biblique Gerusalemme

Serve di Maria Riparatrici di Monte Senario

Sr Giovanna Sguazza e Suore Missionarie Comboniane, Jerusalem, Palestine/Israel

Suor Martha Seide, Figlia di Maria Ausiliatrice, Roma

Maria Calvi (Consacrata Ordo Virginum Diocesi Bari-Bitonto)

Monastero Monache Carmelitane di Ravenna

Figlie di Maria Ausiliatrice di Toscana, Liguria ed Emilia Romagna

fra Benito Maria Fusco, frate Servo di Maria, Eremo di Ronzano, Bologna

Monastero Monache Romite di Agra (VA)

Anna Maria Bettuzzi, (Consacrata Ordo Virginum Assisi)

Suore Dorotee di Cemmo

Sr Fernanda Barbiero, Suore Maestre di S. Dorotea

Sr. Bianca Bresciani, Suore Missionarie Comboniane, Brescia

fra Honorio Martin, OSM, Servi di Maria, Borgo Maggiore, RSM

Figlie di Maria Ausiliatrice di Varese

p. Pirotta Pierangelo e p. Locati Giuseppe, Missionari dei Padri Bianchi

Congregazione delle Suore Francescane Missionarie di Cristo

Società San Paolo, comunità San Paolo di Roma

Monastero Carmelitane Scalze "Carmelo San Giuseppe" Moncalieri (To)

Sr. Maria Grazia Negri - Ordo virginum Milano

Anna Rosaria Carlucci - Ordo virginum Diocesi di Bari-Bitonto

P. Salvatore Frascina passionista missionario in Bulgaria

Missionari Scalabriniani (a nome del superiore regionale di Europa e Africa dei missionari di S. Carlo padre Mauro Lazzarato)

Monastero domenicano "S. Rosario" (Marino Laziale - RM)

Istituto Missioni Consolata di Torino

Figlie della Carità, Canossiane di Bassano del Grappa (VI)

Comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Lodi

Sr. Antonietta Pellegrino, benedettina, Monastero Santa Scolastica, Civitella San Paolo Roma

Suore cappuccine di Madre Rubatto (Torino)

Comunità Madri canossiane “Bakhita” Treviso

Congregazione delle Suore Operaie in Roma

Fratel Osvaldo Tafaro - Fratelli delle Scuole Cristiane

Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria, Parma

Comunità Suore Domenicane della B. Imelda – Padova

Comunità Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret - Domus Aurea Alassio (SV)

Suor Rita Bonfrate, Figlia dell'Oratorio - Roma

Suore di nostra Signora del Cenacolo, Torino

Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Cuneo

Vito Girotto, sacerdote missionario della Società delle Missioni Africane, Niger (diocesi di Niamey)

Congregazione Piccole Ancelle del Sacro Cuore – Roma

Suore Domenicane della beata Imelda

Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria (dette d’Egitto)

Monastero Clarisse di Bisceglie

Sr. Rita Bonfrate, Figlia dell'Oratorio, Roma

Comunità missionaria scalabriniana del Lussemburgo

Monastero della Visitazione S. Maria di Como

Suore Buon Pastore, Crema

P. Angelo Maffeis, missionario monfortano

Monastero Cottolenghino "Il Carmelo", Torino

Conferenza degli Istituti Missionari Italiani (CIMI): Missionari Saveriani, Missionari della Consolata, Missionari Comboniani, Società Missioni Africane SMA, Missionari del PIME, Missionari Verbiti, Missionari d’Africa (Padri Bianchi), Comunità Missionaria di Villaregia, Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, Missionarie dell'Immacolata, Francescane Missionarie di Maria, Missionarie Saveriane, Missionarie Comboniane

Suore Carmelitane di S. Teresa, Torino

Carla Andreotti, Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità

Sr. Giuseppina e sr. Carla delle Suore Orsoline dell’Unione Romana di Montefelcino, Pesaro-Urbino

P. Italo Padovan, carmelitano scalzo, Provincia veneta

P. Elie del Volto Santo, carmelitano scalzo, Provincia veneta

Padre Rocco Visca, Carmelitano Scalzo, Chiesa di S. Maria della Vittoria, Roma

Finotello Rosanna, consacrata laica dehoniana

Sr Ilaria Negri, Suore Domenicane della beata Imelda

Comunità Suore di Santa Dorotea - Borgosatollo (Brescia)

Istituto Suore Francescane dell’Immacolata, Firenze

Suore Maestre di S. Dorotea, Brescia

Suore Apostoline Castel Gandolfo Roma

Fratelli Maristi Provincia Mediterranea (presenti in Spagna, Italia, Libano e Siria), a nome del Provinciale H. Juan Carlos Fuertes Marí

Suore francescane dei poveri – Roma

Suore Domenicane della beata Imelda – Comunità di Villa Pace, Bologna

Comunità Sorelle Eremo Francescano Campello, dette Allodole di S. Francesco (Daniela Maria Piazzoni, Monica Vittoria Moroni, Lucia Ravotti, Daniela Mattia)

suor Patrizia Savian, suore elisabettine di Padova

Istituto Suore di santa Dorotea, Cemmo (Brescia)

Suor Alessia Maria del Padre, carmelitana scalza

Congregazione Figlie del Crocifisso

Società di Servizio Sociale Missionari

USMI diocesana di Pistoia

Suore di Gesù Buon Pastore, Cadè di Roncoferraro, Mantova

Istituto delle Suore Benedettine della Provvidenza, Genova

Maria Pozzessere, Ordo Virginum, Castelgrande (Potenza)

Suore Agostiniane Serve di Gesù e Maria a Roma

sr Chiara Benedetta Manzini, clarissa Cortona

sr Chiara Agnese Masserini, clarissa Cortona

sr Chiara Lorena Gallo, clarissa Cortona

sr Chiara Luciana Tria, clarissa Cortona

sr Chiara Francesca Pittavino, clarissa Cortona

sr Chiara Eleonora Fabiano, clarissa Cortona

sr Chiara Letizia Comacchio, clarissa Cortona

sr Chiara Marina Ester Cattaneo, clarissa Cortona

sr Chiara Cristina Longinotti, clarissa Cortona

Sr Bianca Maria Medolago Albani, clarissa Cortona

Movimento contemplativo e missionario P. De Foucauld-Città dei ragazzi, Cuneo

Suore della Piccola Famiglia di S. Teresa di Gesù Bambino (Ravenna)

Congregazione Suore Murialdine di san Giuseppe

Suore di Gesù buon Pastore – Pastorelle

Suor Giuseppina Musumarra, Figlie del Divino Zelo

Sr Beatrice Pedrolli e Comunità delle Figlie di San Paolo, Bucarest (Romania)

Istituto Sorelle della Misericordia di Verona

Oblate dei Poveri di Maria Santissima Immacolata - Mantova

Suor Emma Bellotto, Suore Murialdine di san Giuseppe

Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino

p. Stefano Senaldi, stimmatino

Congregazione delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth

Piccole figlie della croce di Castiglione delle Stiviere (MN)

Istituto "Sorelle di san Francesco" di Mantova

Monastero Carmelitane O.Carm. di San Giovanni La Punta (CT)

Suore di Maria Ausiliatrice di Maria Teresa de Soubiran (Casa di Riposo "Ancelle della Santissima Trinità")

padre Giorgio Padovan, missionario comboniano, segretario nazionale del SUAM

Comunità di sant’Egidio

Comunità Papa Giovanni XXIII

ADESIONI ECUMENICHE E INTERRELIGIOSE:

SAE – Associazione interconfessionale di laici per l’ecumenismo e il dialogo a partire dal dialogo ebraico-cristiano

Sandro Ventura, consigliere della congregazione ebraica progressiva Shir Hadash di Firenze

Gruppi ZEN: (Dojo zen Soto Mokusho Torino, Gruppo Zen Udine, Gruppo Zen Savona, Dojo Hodo Roma, Centro Zen Hodo di Montorio Romano, Gruppo Zen Hodo di Marebbe, Dojo Zen Higan-l'Altra Riva - Milano, Tempio Zen Shinjiji di Moglia MN, Gruppo Zen Ancona, Dojo Zen Sanrin Fossano, Gruppo Zen Savigliano, Gruppo Zen Lerici, Dojo Zen Ko Gyo Roma)