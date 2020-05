.

Tre giorni in montagna per tutto il personale impegnato nei reparti Covid degli ospedali italiani. Li offre la Val di Sole, uno dei territori più belli e famosi delle montagne trentine. Non solo a medici e infermieri ma anche a operatori ausiliari e addetti alle pulizie. "Tutti hanno fatto la loro parte. È il momento di ricompensarli", spiegano i promotori della bella iniziativa di solidarietà. Che così si rivolgono al personale dei reparti Covid. "Siete la nostra Italia migliore: dopo lo stress godetevi il relax". Una Valle solidale, in una provincia, quella autonoma del Trentino che ha pagato un caro prezzo all'epidemia, con non pochi contagiati e morti. Ma che ora offre ospitalità a chi, si legge in una nota, "non si è mai risparmiato, anche a costo di mettere a repentaglio la propria vita".

Per ringraziarli "la Val di Sole ha deciso di fare un gesto concreto: regalare loro una vacanza di tre notti durante la quale, oltre a riposarsi, potranno scoprire alcune delle esperienze salutari che la valle ha predisposto per i propri ospiti, con l'obiettivo di evidenziare i poteri terapeutici delle attività svolte in montagna". Gli ospiti, infatti, "avranno gratuitamente a disposizione la Val di Sole Guest Card che garantisce l’utilizzo degli impianti di risalita e potrà usufruire sempre gratuitamente anche di una delle top experience che la valle ha selezionato per mostrare il vero volto della montagna", dalle ciclo passeggiate alla discesa su gommone dei torrenti, dalle terme alle visite nel Parco Nazionale dello Stelvio. Ognuno potrà soggiornare in uno degli hotel della Val di Sole i cui gestori hanno lanciato questa proposta. Per accedere all'iniziativa, basterà una lettera dell'azienda ospedaliera nella quale si è lavorato, che confermi la presenza in servizio nel Covid Center.

“La drammatica esperienza del coronavirus ci ha ricordato quanto sia importante ricostruire i legami di solidarietà e di condivisione all'interno di una comunità - spiega Fabio Sacco, direttore dell'APT Val di Sole -. Nei momenti più gravi dell'epidemia ci siamo affidati totalmente al personale sanitario e ausiliario, sottoposto a pressioni inimmaginabili. Tutti hanno fatto la propria parte. Tutti sono stati determinanti per il risultato di salvare vite umane. Ora siamo noi a dover dare qualcosa a loro, ricompensando il loro impegno e la loro dedizione. È con questo spirito che abbiamo accolto con piacere l’iniziativa proposta e sviluppata dai nostri operatori turistici. Sarà l'occasione anche per ricordare il grande apporto positivo che la montagna sa offrire alla salute di tutti noi. Soprattutto a chi ha vissuto settimane di stress e pesante fatica fisica, in ambienti ristretti, con poca aria sana e tanta tensione.

