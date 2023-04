. - Archivio

Bisogna tornare al 22 di dicembre dello scorso anno, per ricostruire la “grave” colpa di cui si sarebbe macchiata la maestra Marisa Francescangeli, 58 anni, alle spalle una lunga carriera nel mondo della scuola e l'attività nell'Associazione italiana maestri cattolici, di cui è consigliera provinciale. Quel giorno, complice l'assenza di un suo collega, all'insegnante - che lavora nella scuola primaria di San Vero Milis, vicino a Oristano - è stato chiesto di coprire un'ora di supplenza nella classe terza. E lei ha deciso di far giocare i bimbi a costruire un piccolo rosario, con tanto di perline e fili colorati, per poi recitare con loro un'Ave Maria. Apriti cielo. Mai condotta è risultata più inaccettabile per due mamme, che si sono rivolte immediatamente al preside dell'istituto protestando per l'accaduto.

E non è bastata la riunione coi genitori convocata dal dirigente, in cui la maestra Marisa è arrivata persino a scusarsi per l'accaduto, spiegando che le era sembrato naturale recitare una preghiera alla vigilia di Natale, che i bambini della classe frequentano tutti l'ora di religione e che in nessun modo voleva mancare di rispetto e offendere, con quel gesto. Due sabati fa (e a ben tre mesi dall'accaduto) ecco consegnata a mano la raccomandata in cui è stata messa nero su bianco la punizione prevista per quell'Ave Maria: 20 giorni di sospensione e la riduzione dello stipendio. «Per me è stato uno choc - confessa lei - nella mia carriera non ho mai avuto problemi». Un percorso lavorativo iniziato a metà degli anni '80 con le prime supplenze in provincia di Nuoro, poi la vittoria del concorso per insegnare nelle scuole primaria e infanzia. «Non penso di aver fatto nulla di male, oltretutto tutti i bambini seguono le lezioni di religione e si stanno preparando per la prima comunione - spiega trattenendo a stento le lacrime -. Per me è una gioia andare a scuola. Mi mancano i bambini».



Il caso è seguito dall'avvocata della Uil Elisabetta Mameli, che farà ricorso contro il provvedimento: «Posso già dire che il provvedimento preso è chiaramente sproporzionato» spiega, raggiunta telefonicamente da Avvenire. Ma c'è anche la contestazione circa le tempistiche adottate dall'Ufficio scolastico provinciale, che non avrebbe lasciato tempo sufficiente per presentare materiale in favore della docente. Nel frattempo, la vicenda è finita sul tavolo del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con interrogazioni e dichiarazioni di vari parlamentari di centrodestra in cui si denunciano «l'intolleranza verso la religione cattolica» e «l'integralismo laico», mentre la presidente della commissione Istruzione del Consiglio regionale della Sardegna, Sara Canu (Fratelli d'Italia), ha chiesto all'Ufficio scolastico regionale di verificare la correttezza delle azioni che hanno portato alla sospensione

La maestra Marisa, dal canto suo, si sente vittima di una ingiustizia, «umiliata». Ma non è sola. «In molti - conferma - tra colleghi e genitori dei bambini della scuola sono rimasti a bocca aperta, mi hanno chiamato e mi stanno sostenendo. Adesso, però, penso solo al 16 aprile, quando potrò riabbracciare i miei alunni».