L'Università La Sapienza di Roma è la migliore al mondo per gli studi classici. La Normale di Pisa è la sesta al mondo in storia antica. Il Politecnico di Milano ha due dipartimenti classificati tra i primi dieci: Design e Architettura.

L'Università italiana funziona, anche se non scalfisce il primato di Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera.

Lo mette nero su bianco la classifica dei migliori programmi universitari al mondo, la prestigiosa Qs World University Ranking by Subject del 2022 che analizza 1543 università in ben 88 località nel mondo.

Il sistema universitario italiano, spiegano gli analisti, è il settimo al mondo nella classifica. Quest'anno ben 56 atenei italiani sono nella classifica di Qs e ci sono ben quattro new entry: l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma Silvio D'Amico, l'Università della Calabria per "Fisica e Astronomia", l'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e la Gabriele d'Annunzio di Pescara per quanto riguarda la Medicina.

Nell'Unione Europea l'Italia è seconda, al pari merito con la Francia, per il numero di piazzamenti tra le top dieci e condivide con la Svezia un primato mondiale: quello conquistato dalla Sapienza di Roma in lettere antiche. Non solo. Il Bel Paese ha una media di posti in classifica per numero di Università pari a 9.1, superiore alla media europea che si ferma a 8.7.

Sono cifre importanti queste che fotografano un sistema universitario in salute, anche se al livello mondiale lo scettro è ancora saldamente nelle mani degli Stati Uniti: gli Usa sono in testa in 28 delle 51 materie classificate e l'università di Harvard è prima in ben dodici dipartimenti. Segue il Regno Unito con Oxford che ha il primato in ben sei dipartimenti. La Svizzera risulta poi globalmente il terzo sistema universitario migliore al mondo e l'ETH di Zurigo è alla testa degli Atenei di tutta l'Europa continentale.



Malgrado tutto però l'Italia regge, con i suoi 56 atenei che ottengono 507 piazzamenti in classifica. Tra le top-10, ovvero le primi dieci Università italiane, ci sono l'Alma Mater di Bologna, La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, l'Università di Milano, l'Università di Padova, il Politecnico di Torino, l'Università di Pisa, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Ca'Foscari di Venezia e l'Università di Napoli Federico II.

Bene anche il fronte degli atenei privati. La Luiss Guido Carli di Roma è tra le prime cento università al mondo per l'area social sciences e management, mentre la Bocconi di Milano sale al sesto posto in Business&management e al decimo in Social sciences & management.