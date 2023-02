xr:d:DAE6ZJKjOXI:226,j:46907984904,t:23021313

I primi exit poll delle elezioni regionali confermano gli esiti attesi sia per il Lazio sia per la Lombardia, Dove i due candidati del centrodestra, Francesco Rocca e Attilio Fontana viaggerebbero entrambi sopra il 50% dei consensi. Per quanto riguarda la corsa al Pirellone lo sfidante principale del governatore uscente, Pierfrancesco Majorino, sostenuto da Pd e 5stelle, si attesterebbe tra il 35% e il 38%. Mentre la candidata del Terzo Polo, Letizia Moratti, si ferma al 11%-13%. Per la Pisana, Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra avrebbe ottenuto tra il 30% e il 34% delle preferenze, seguito dalla candidata M5s, Donatella Bianchi, data tra il 10,5% e il 14,5%.

Per quanto riguarda i risultati interni alle coalizioni, In Lombardia Fdi starebbe attorno al 24%, la Lega al 14 e Forza Italia al 7-8%.