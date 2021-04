Controlli dei Carabinieri, in zona rossa il lunedì dell'Angelo, sulla via Emilia a San Giuliano Milanese - Ansa

Sono 10.680 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.025. Sono invece 296 le vittime in un giorno (ieri 326).



Solo 102.795 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 250.933. Il tasso di positività schizza al 10,4%, ieri era al 7,1%.

Risultano inoltre 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in aumento di 34 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, sono 192 (ieri 195). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.785 persone, in aumento di 353 unità rispetto a ieri.



Controlli e multe in tutta Italia​

Party in casa, pranzi affollati, compleanni con danze e musica ad alto volume. Anche durante il ponte di Pasqua e il lunedì dell'Angelo la voglia di festeggiare, in diversi casi, ha avuto la meglio sulle precauzioni sanitarie e sul rispetto delle norme anti-Covid. E nell'Italia tornata tutta zona rossa per il weekend pasquale sono fioccate ovunque le multe per i trasgressori, spesso segnalati dai vicini di casa infastiditi: 2.500 le sanzioni elevate e 106mila tra persone e attività controllate, secondo il bilancio del Viminale. I controlli hanno visto in campo 70mila uomini delle forze dell'ordine.



Polemiche a San Marino per un party non autorizzato giovedì scorso al quale avrebbero partecipato diversi esponenti politici per celebrare i nuovi Capitani Reggenti, i capi di Stato della Repubblica che vengono eletti ogni sei mesi. Sul Monte Titano sono state almeno sei le persone identificate, a loro è stato contestato, in alcuni casi, il mancato uso delle mascherine, in altri anche l'assenza di distanziamento sociale. Risultato: multe dai 500 ai mille euro.



Più che i temuti assembramenti sono state le feste clandestine a dare lavoro alle forze dell'ordine. Vicino Genova una dozzina di ragazzi si sono ritrovati in una casa privata a due passi dal mare: hanno alzato così tanto il volume della musica che i vicini indispettiti hanno chiamato i vigili urbani. Tutti identificati e multa da 400 euro ciascuno.



Stessa sorte per tredici peruviani sorpresi in un'abitazione di Firenze. Sabato, invece, al Lido di Pomposa nel Ferrarese erano ben venti i giovani, fra i 17 e i 25 anni, pizzicati mentre partecipavano ad un party privato. Rumori molesti e schiamazzi hanno infastidito gli abitanti della zona che hanno allertato le forze

dell'ordine: 8mila euro di contravvenzioni complessive e, per i minorenni, la notifica ai genitori. Ma non sono solo i ragazzi a trasgredire: ben 44 persone, tra i 20 e i 45 anni, sono state scoperte, lo stesso giorno, a far festa in un'abitazione a Milano.

Compleanno con multa a Gassino, vicino Torino, dove 13 persone si erano ritrovate in una casa e hanno pagato caro il festeggiamento 'proibitò. Festa interrotta pure a Montespaccato, a Roma, dove i carabinieri hanno identificato e sanzionato tutti i presenti. A Trieste niente sconti nemmeno per tre rumeni che stavano ascoltando musica ad alto volume e mangiando insieme nella corte di un condominio: gli altri inquilini del palazzo, segnalando gli schiamazzi, li hanno fatti multare.



Party pasquali anche a Milano: i carabinieri hanno trovato 16 studenti universitari mentre ascoltavano musica ad alto volume in un appartamento e 19 in un altro mentre consumavano alcolici. Nell'hinterland, a Buccinasco, diversi giovani erano assembrati in un bar a bere insieme: il locale è stato chiuso per 5 giorni. Stessa sorte per un locale vicino Napoli, dove sabato notte è stato interrotto un party abusivo: quando sono arrivati i militari, allertati da alcuni vicini, è scattato il fuggi fuggi generale. Ventiquattr'ore dopo,

all'ombra del Vesuvio, decine di ragazzi sono stati sorpresi a ballare, senza mascherina, in un appartamento di corso Umberto I. Due di loro sono stati arrestati, l'impianto audio e la consolle sono stati sequestrati.



E il sabato della vigilia sulla costiera amalfitana, a Minori, è toccato al sindaco Andrea Reale interrompere, togliendo di forza i tavolini ai commensali, un pic nic abusivo sul lungomare organizzato da IoApro, un

movimento composto da commercianti"economicamente esasperati" dalle restrizioni Covid.

Notizie dalle regioni​

Su 17.340 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.358 i nuovi positivi. Il tasso di positività è in leggera salita al 7,8% (ieri 7,2%). Diminuiscono però i ricoveri in terapia intensiva (-6, 858), mentre aumentano negli altri reparti (+4, 6.626). I decessi sono 81, per un totale di 31.211 morti dall'inizio della pandemia. Quanto ai dati relativi alle province, a Milano i nuovi contagi sono 418, a Brescia 220, a Bergamo 122, a Monza e

Brianza 149, a Varese 47, a Como 82.



Rimane difficile la situazione in Puglia. Su 3.978 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 677 casi positivi, con un tasso di positività del 17%) e 20 decessi. I nuovi infetti sono così distribuiti: 211 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 265 in provincia di Foggia, 125 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I 20 decessi sono registrati: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.



Sempre in Puglia, lo scorso marzo sono stati rilevati 589 contagi Covid-19 tra i bimbi da 0 a 2 anni, con un incremento dalla prima all'ultima settimana del mese pari al 32%: è quanto evidenziato in una relazione tecnica allegata all'ordinanza con la quale, ieri sera, il governatore pugliese, Michele Emiliano, ha concesso la possibilità alle famiglie di chiedere la Dad per i propri figli. Rispetto alla prima e seconda ondata, quindi, c'è stato un forte incremento di contagiati tra i bambini più piccoli, secondo gli esperti la causa è da rintracciarsi nella maggiore contagiosità della variante inglese.

Una donna di 39 anni, ricoverata per Covid e in condizioni cliniche critiche, è stata trasferita con un C130 dell'Aeronautica militare da Brindisi a Palermo per essere ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Civico del capoluogo siciliano ed essere sottoposta alla terapia Ecmo, tecnica che supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentando l'ossigenazione del sangue.



Curva dei contagi in discesa in Sardegna con due nuovi decessi, ma anche con un balzo di ricoveri in ospedale nelle ultime 24 ore. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 261 nuovi casi contro i 323 dell'ultimo rilevamento. I due nuovi decessi portano il totale a 1.244. Peggiora la situazione negli ospedali. Sono 278 i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (+21), 45 (+4)

quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.445.

In Emilia Romagna, nel primo pomeriggio di oggi due uomini hanno suonato nel Modenese all'abitazione del presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, consegnandogli un pacco di cartone con sopra un foglio con su scritto 'Frode Covid', dicendogli, fra le altre cose, che gli ospedali sarebbero vuoti e che si toglie lavoro alle persone. Bonaccini ha allertato i carabinieri, lasciando su loro consiglio il pacco fuori casa. I militari hanno avuto modo di verificare il contenuto non pericoloso: cartacce e pannolini sporchi.



A Pasqua Napoli è rimasta semivuota, oggi invece molto meno: la splendida giornata di sole ha spinto molti napoletani a scendere in strada per una passeggiata, malgrado le restrizioni anticovid, con vistosi

affollamenti nel quartiere collinare del Vomero ma anche nel centro, dove ad esempio i carabinieri sono stati costretti ad intervenire per gli assembramenti venutisi a creare in piazza del Plebiscito intorno alle 12.30. Non si sono verificati invece problemi particolari nell'area cruciale del lungomare, tradizionale meta delle passeggiate primaverili: i serrati controlli delle forze dell'ordine, con transenne per filtrare il passaggio dei soli residenti, hanno impedito che si creassero affollamenti. Bloccate anche le vie di accesso a spiagge e scogliere, altri luoghi di potenziale criticità. Inoltre è in vigore da settimane in Campania l'ordinanza regionale che chiude parchi e giardini pubblici. A questo provvedimento si è aggiunta, solo per il ponte di Pasqua, una ordinanza del Comune di Napoli per prevenire assembramenti nelle strade che conducono al mare.

In Spagna 99 arresti, centinaia di feste scoperte ​

Un totale di 8.590 multe e 99 arresti tra giovedì e domenica: è questo il bilancio in Spagna degli interventi della Polizia Nazionale e della Guardia Civil per punire le inosservanze delle restrizioni anti-covid

nei giorni festivi. Lo riportano i media spagnoli. In queste cifre mancano però i dati delle polizie regionali, la Ertzaintza nei Paesi Baschi e i Mossos d'Esquadra in Catalogna.

Tra lo scorso 26 marzo e ieri, le feste non autorizzate scoperte dagli agenti sono stati in media 117 al

giorno. Nei tre weekend precedenti, la media era stata di 130 al giorno. Le multe per il mancato rispetto del coprifuoco alle 23 sono state 4.654, circa mille in più rispetto alle tre settimane precedenti al 26 marzo.

Anche in Catalogna e nelle isole Baleari sono state scoperte varie feste non autorizzate, delle quali una con circa 200 persone a Barcellona e una con 147 ad Ibiza. Secondo la Efe, tra i presenti identificati in quest'ultima c'erano persone di diverse nazionalità, inclusa quella italiana.