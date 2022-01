Continua la corsa ai vaccini mentre i contagi crescono ogni giorno - Fotogramma

Nuovo record di casi di Covid in Italia. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 170.844 (ieri 68.052); nuovo primato anche per i tamponi, 1.228.410, per un tasso di positività del 13,9% (ieri 15,3%).

I morti di oggi sono 259 (ieri 140, non erano cosi numerosi dal 12 maggio quando furono 262), per un totale da inizio pandemia di 138.045.

I ricoveri ordinari diventano 12.912, con un incremento di 579 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41), con 153 ingressi del giorno (ieri 103).

La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia, con 50.104, davanti a Piemonte

(20.453), Toscana (18.868), Veneto (16.602) e Campania (12.058).



Il totale dei casi da inizio pandemia sale così a 6.566.947. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 30.333, per un totale di 5.163.605, mentre gli attualmente positivi crescono di 140.245 unità arrivando al picco di 1.265.297, di cui 1.250.993 in isolamento domiciliare.