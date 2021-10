Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Nell'ultima settimana "si conferma una ulteriore lieve diminuzione del tasso di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva associati alla malattia COVID-19".

È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità (Iss).



Scende ancora questa settimana il tasso di occupazione in terapia intensiva: è infatti pari al 4,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 12/10/2021), rispetto al 4,8% della scorsa settimana, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 433 (5/10/2021) a 370 (12/10/2021).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce invece al 4,6% (la scorsa settimana era al 5,1%). Il numero di persone ricoverate in queste aree è in calo da 2.968 (5/10/2021) a 2.665 (12/10/2021).



Continua a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale, che scende a 29 casi per 100.000 abitanti nel periodo 08-14 ottobre, rispetto ai 34 per 100.000 abitanti registrati nella settimana precedente (1-7 ottobre). L'incidenza - si sottolinea - si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.



Tre regioni - Marche, Molise e Valle D'Aosta - risultano classificate a rischio moderato, le altre sono a rischio basso. È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di Regia, riferiti dall'Istituto superiore di Sanità (Iss), e relativi alla settimana dal 4 al 10 ottobre, aggiornati al 13 ottobre. Inoltre, due Regioni/Pa riportano un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.