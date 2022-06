Ansa

In netta salita la curva epidemica di Covid in Italia con un'esplosione di contagi: sono 83.555 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 24.747 di ieri ma soprattutto contro i 62.704 di martedì scorso.

I tamponi processati sono 717.400 (ieri 100.959) con un tasso di positività che scende dal 24,5% all'11,6%. I decessi sono 69 (ieri 63).

In crescita le ospedalizzazioni: 3 in più le terapie intensive (ieri +7), che sono così 237 in tutto con 40 ingressi giornalieri. E altri 162 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +341) per un totale di 6.035. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Lazio con 11.171 contagi, seguita da Campania (+10.602), Veneto (+9.792), Puglia (+7.387), e Sicilia (+6.396). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 18.343.422.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 49.493 (ieri 19.545) per un totale che sale a 17.401.738. Gli attualmente positivi sono 34.599 in più (ieri +5.411) per un totale che sale a 773.450.

"Abbiamo di fronte un'influenza contagiosa come il morbillo, non credo che si possa prevede il picco perché è una fiammata e dobbiamo abituarci alla convivenza con questo virus" commenta all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova.





