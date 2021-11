Ansa

Sono 7.975 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.932. Sono invece 65 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 47.

Sono 276 mila i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 512.592. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento rispetto al 2,5% di ieri. Sono invece 669 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 31 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.135, ovvero 171 in più rispetto a ieri.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+1.265), seguito da Emilia Romagna (+1.223), Lazio (+1.221), Lombardia (+851) e Campania (+820).

I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 5.015.790. I guariti sono 4.707 (ieri 5.383) per un totale di 4.692.408. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 3.200 in più (ieri +7.497) che arrivano a 189.643. Di questi, sono in isolamento domiciliare 183.839 pazienti.

