Sale al 9% in Italia la percentuale di posti occupati negli ospedali dai pazienti Covid e sono 7 le Regioni o Province autonome che vedono un aumento dei pazienti ricoverati, tre delle quali superano il livello di allerta del 15%: il Friuli Venezia Giulia, da oggi in zona gialla, è al 22%, Valle d'Aosta e Bolzano al 18%, Campania al 9%, Abruzzo, Trento e Veneto all'8%. Sono i dati diffusi stamani dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Per le terapie intensive, il valore nazionale resta al 7% ma sale in 5 regioni: 10% nel Lazio, 8% Trento, 7% Molise e Sardegna, 11% Umbria.

Questa, attualmente, la situazione: in Abruzzo occupazione terapie intensive al 5% e occupazione posti in "area non critica" all'8% (variazione giornaliera di +1%); in Basilicata 1% (-2%) e 4%; in Calabria 9% e 12%; in Campania 5% e 9% (+1%); in Emilia Romagna 7% e 8%; in Friuli Venezia Giulia 15 e 22% (+2%); nel Lazio 10% (+1%) e 11%; in Liguria 9% e 8%; in Lombardia 6% e 12%; nelle Marche 10% e 8%; in Molise 3% e 7% (+1); nella Provincia autonoma di Bolzano 10% e 18% (+1%); nella Provincia autonoma di Trento 8% (+1%) e 8% (+1%); in Piemonte 5% e 6%; in Puglia 5% e 5%; in Sardegna 7% (+1%) e 4%; in Sicilia 5% e 9%; in Toscana 8% e 5%; in Umbria 11% (+3%) e 8%; in Valle d'Aosta 3% e 18% (+3%) e in Veneto 8% e 8% (+1%) .

La Regione più in difficoltà è il Friuli Venezia Giulia, da oggi in fascia gialla. L'Alto Adige è fortemente indiziato di passare in giallo da lunedì prossimo. A rischio la Calabria, con il 9% di intensive e il 12% di ricoveri ordinari. Preoccupa anche la Lombardia, che ha visto un netto incremento di casi e di ricoveri negli ultimi giorni: è al 6% di rianimazioni occupate ma già al 12% nei reparti ordinari. Anche il Veneto si avvicina al limite nelle rianimazioni, con l'8%, stessa percentuale dei ricoveri ordinari, dove quindi c'è ancora margine. L'Umbria è oltre per le terapie intensive (11%) ma ancora indietro nell'occupazione dei reparti ordinari (8%). Stesso discorso per il Lazio, che inizia ad avvicinarsi alla zona di rischio con il 10% di intensive (al limite quindi) e l'11% di ricoveri ordinari, così come le Marche (rispettivamente al 10% e 8%).

In questo quadro di rapido incremento dei ricoverati, preoccupa l'arrivo della variante Omicron. Dopo il manager campano rientrato dal Mozambico, risultano positivi alla variante del virus scoperta in Sudafrica anche la moglie e i due figli. Lo rende noto la Regione Campania al termine del sequenziamento. I quattro pazienti non presentano sintomi rilevanti "a conferma dell'azione prodotta dal vaccino". Intanto, le aziende italiane sono al lavoro contro il virus. L'Irbm di Pomezia sta mettendo a punto un nuovo farmaco in formulazione aerosol o iniettabile, mentre la Takis un vaccino mirato contro l'Omicron.

L'Oms avverte che la variante Omicron potrebbe avere alla lunga "gravi conseguenze". "La probabilità di una potenziale ulteriore diffusione di Omicron a livello globale è elevata" spiega. Oggi c'è la riunione d'emergenza dei ministri della Sanità del G7, mentre Giappone e Nuova Zelanda blindano le frontiere e l'Australia non riapre i confini.

"Mi aspetto che supereremo i 10.000 casi al giorno" dice l'epidemiologo sudafricano Salim Abdool Karim. Ma per Angelique Coetzee, presidente dell'ordine dei medici del Sudafrica, scopritrice della variante, l'allarme per Omicron nel mondo è "eccessivo" e la reazione "spropositata".