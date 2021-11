Una terapia intensiva - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Sono 10.172 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, in forte aumento, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 7.698. Sono invece 72 le vittime in un giorno. Ieri erano state 74.



I numeri dell'epidemia tornano indietro di mesi. L'ultima volta che è stata superata la soglia dei 10mila casi era l'8 maggio, quando sono stati registrati 10.176 casi e le vittime erano state 224 (oggi sono 72).



In quanto ai ricoveri le terapie intensive sono 5 in più (ieri +6) con 39 ingressi del giorno, e salgono a 486, mentre i ricoveri ordinari sono 90 in più (ieri +162), 4.060 in totale. ​

Ammontano a 537.765 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 684.710. Il tasso di positività è all'1,9%, in aumento rispetto all'1,1% registrato ieri. Sono invece 486 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 5 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.060, ovvero 90 in più rispetto a ieri.

Sono 127.085 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 3.689 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.883.242, i morti 132.965. I dimessi e i guariti sono invece 4.623.192, con un incremento di 6.406 rispetto a ieri.



Lombardia, vaccinazioni anche nei supermercati​

La Lombardia si prepara alla fase massiva delle terze dosi del vaccino anti-Covid che si aprirà dal primo dicembre con le somministrazioni ai quaranta-cinquantenni. In regione le adesioni per la fascia 40-59 anni partiranno domani, sul portale 'Prenotazione vaccino covid' realizzato da Poste Italiane. Un platea di 1,627 milioni di persone, che la Regione punta a intercettare con un piano che coinvolge anche la grande distribuzione organizzata - nei prossimi giorni sarà lanciata una manifestazione di interesse rivolta alle grandi catene, supermercati e centri commerciali - e i luoghi ad alta frequentazione, come le stazioni della metropolitana.

Prima delle festività natalizie sarannno allestiti dei centri vaccinali nei grandi supermercati della Lombardia, in modo che chi andrà a fare la spesa di Natale possa fare anche il vaccino. Così come sono state individuate un paio di stazioni della metropolitana a Milano dove effettuare le vaccinazioni.

"Dobbiamo vaccinare tutti il più possibile e il più rapidamente possibile, non ci sono alternative", anzi "se c'è qualche over 40 che domani ha già superato i 180 giorni dalla seconda dose, dopodomani troverà spazio per la terza, il primo dicembre non è una tagliola", ha spiegato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa al Pirellone. Per soddisfare le richieste, ha aggiunto, "i centri vaccinali lavoreranno anche nel periodo natalizio": a dicembre si viaggerà a una media di 30 mila inoculazioni al giorno, a gennaio si punta a salire a 40 mila.





​