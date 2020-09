Una donna si sottopone al test per il Coronavirus - Ansa

Sale ancora la curva epidemica in Italia: 1.452 nuovi casi oggi, contro i 1.229 di ieri (e i 1.008 di lunedì), ma parallelamente salgono anche i tamponi, tornati oggi sopra quota 100mila (per l'esattezza 100.607), 20mila in più di ieri. Superati così i 10 milioni di test eseguiti dall'inizio dell'emergenza. Aumentano anche i decessi giornalieri, 12 contro i 9 di ieri. In totale sono 35.645 le persone morte a causa del coronavirus. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I guariti sono 620 (ieri 695), per un totale di 215.265. Sale di altre 820 unità il numero degli attualmente positivi (ieri l'aumento era stato di 525), e sono in tutto 40.532.

Nelle terapie intensive ci sono 207 persone, 6 in più di ieri. Aumentano anche i ricoveri in regime ordinario: sono 63 in più di ieri, 2.285 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 38.040, 751 più di ieri.

Le regioni che fanno segnare più contagi sono Campania (186), Lazio (165), Lombardia e Veneto (entrambe a 159). Nessuna a zero casi, mentre sopra quota 100 sono anche Piemonte (117), Emilia Romagna (106) e Puglia (103). Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale così a 291.442.

Intanto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) ha reso noto che i medici morti a causa del Covid-19 sono saliti a 177 dall'inizio della pandemia. Il bilancio drammatico tiene conto dei medici in attività, in pensione e in pensione ma richiamati in servizio a causa dell'emergenza.