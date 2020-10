Controlli a Roma - Ansa

Sono 2.844 i nuovi casi di contagi da coronavirus registrati oggi. I decessi sono 27. Ieri i nuovi contagi erano stati 2.499. C'è quindi un aumento di 345 casi.



Nelle Marche sarà obbligatorio utilizzare la mascherina anche all'aperto e durante tutta la giornata. Lo ha anticipato il neo presidente della Regione, Francesco Acquaroli, al termine di un vertice con le autorità

sanitarie e i vertici delle aziende ospedaliere, che si è concluso nel primo pomeriggio. Il governatore, parlando con i giornalisti, ha spiegato che il provvedimento rappresenta "un richiamo importante alla responsabilità individuale". L'ordinanza entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi. Il governatore regionale ha anche spiegato che l'obbligo di utilizzare la mascherina protettiva all'aperto sarà previsto "in caso di assembramenti, per l'intera giornata" e che "per assembramento, si intende ogni agglomerato con più di 2 persone, dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro".



Nuovo incremento di positivi al coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 393 a fronte di 18.860 per una percentuale pari al 2% contro l'1,5% di ieri quando c'erano stati 307 casi su 19.842 tamponi. In crescita anche il numero delle vittime, oggi 5 contro le 4 di ieri per un totale di 16.969. Forte incremento di guariti e dimessi (+392) contro i 304 di ieri, di cui 1.354 dimessi e 80.266 guariti. In terapia intensiva restano 42 persone (+3). I ricoverati non in terapia intensiva sono 293 (-9). I nuovi casi per provincia: Milano: 160, di cui 101 a Milano città; Bergamo: 25; Brescia: 33; Como: 7; Cremona: 15; Lecco: 5; Lodi: 5; Mantova: 7; Monza e Brianza: 48; Pavia: 22; Sondrio: 20; Varese: 35.



Anche in Campania aumentano ancora i positivi in Campania. Sono 401 rispetto ai 392 di ieri peraltro con meno tamponi effettuati: 7.498 nelle ultime 24 ore rispetto ai precedenti 8.482. Il totale dei positivi arriva a 13.925 su un complessivo di 620.282 tamponi. C'è una vittima, il totale dei deceduti arriva a 465. In aumento i guariti del giorno: 103 contro i 42 precedenti. Il totale dei guariti arriva a 6.418.



In Toscana sono 15.391 i casi di positività al Coronavirus, 197 in più rispetto a ieri (97 identificati in corso di tracciamento e 100 da attività di screening). I nuovi casi sono l'1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 10.435 (67,8% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 766.448, 8.839 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.790, +4,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 123 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 98 anni.



In Lazio dall'inizio dell'attività di testing negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono stati più di 30mila i tamponi rapidi antigenici eseguiti: il 51,60% a cittadini residenti nel Lazio, il 25,80% a cittadini residenti in altre Regioni e il 22,60% a cittadini residenti all'estero. Lo rende noto l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio in un post su Facebook.