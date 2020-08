Covid 19. Test «Scuola sicura» organizzati dalla Regione Lazio, insegnanti dirigenti e personale scolastico si sottopongono al test sierologico prima della riapertura delle scuole - Lapresse

Nuovo boom di contagi per il Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte dei 6 registrati giovedì. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.



È ancora la Lombardia la regione che oggi registra il maggior incremento di contagi (174) , seguita dal Lazio (137) e dal Veneto (116)., Seguono l'Emilia Romagna (82) e la Toscana (79) e, più distanziata, la Campania (67). Sono due le regioni che secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, oggi non registrano nuovi contagi: Valle d'Aosta e Basilicata. Numeri bassi anche per Calabria (2) e Molise (2), e per le province di Trento (4) e Bolzano (5).



In Lombardia sale a 17 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, dunque uno più di ieri, mentre negli altri reparti si segnalano sei pazienti in meno. È invece di sei il numero dei deceduti, che porta il totale complessivo a 16.852 Per quanto riguarda le Province, 54 casi si sono verificati a Milano, di cui 31 in città; 28 a Brescia, 18 a Monza 17 a Bergamo: 9 a Cremona, 8 a Como e Mantova. 7 a Varese, 5 a Lecco, 4 a Lodi e Pavia e uno a Sondrio.



Nel Lazio si registrano 137 casi e un decesso. Di questi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna. Gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall'Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall'Argentario. I drive-in dove effettuare i tamponi saranno operativi anche nelle giornate di sabato e domenica. Tutte le info e le modalità sul sito salutelazio.it.

Il coronavirus avanza nel continente americano

Gli Stati Uniti hanno raggiunto, fino a ieri, il numero di 5.524.398 casi confermati di Covid-19 e di 172.965 morti, secondo le stime della Johns Hopkins University. I nuovi contagi contabilizzati nelle ultime 24 ore sono 43.911 e il numero dei decessi registrati in un giorno è pari a 1.286. Lo Stato di New York non è più quello con il maggior numero di contagi, ma rimane il più colpito in termini

di vittime, pari a 32.865. Nella sola città di New York, i decessi complessivi sono 23.642.



L'America Latina e i Caraibi hanno invece superato ieri la soglia di 250.000 morti per coronavirus, secondo un conteggio basato sulle statistiche nazionali ufficiali. Quasi 6,5 milioni i contagi totali nella regione. Il Brasile ne è il paese più colpito, con 3,5 milioni di casi e oltre 112.000 morti. Il gigante sudamericano è secondo solo agli Stati Uniti nella classifica mondiale. Il Perù, dove i dati pubblicati ieri hanno mostrato un calo del 30% del Pil nel secondo trimestre, ha registrato oltre 26.000 morti. Il Messico conta

59.106 decessi.