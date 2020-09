Studenti all'Università statale di Milano per il test di ingresso - Fotogramma

Di nuovo in calo i contagi da Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978 i nuovi casi, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, contro i 58.518 del giorni precedente. Questi i dati del ministero della Salute. I casi totali sono saliti a 270.189 (+975). I morti sono diventati 35.491.



Oggi in Lombardia sono stati registrati 242 nuovi casi di coronavirus, di cui 36 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologico, e 2 morti. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 16.867. I tamponi effettuati sono stati 16.200 (totale complessivo: 1.613.033), mentre i guariti/dimessi sono 110 (totale: 76.368, di cui 1.300 dimessi e 75.068 guariti). Le terapie intensive segnano -1 (21), mentre i ricoverati non in terapia intensiva +17 (212). Questi i dati giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 9.866 tamponi, c'erano stati 135 casi e 2 morti. I casi registrati nel Milanese sono stati 114, di cui 67 nel capoluogo. Ieri nella Città metropolitana ci sono stati 54 casi, di cui 30 a Milano.



In Piemonte calano i ricoverati. I nuovi casi di positività al Coronavirus sono 42 (dei quali 24 asintomatici, 19 importati), i ricoverati in terapia intensiva restano 7 (come ieri), mentre negli altri reparti sono 92 (- 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1365.

Sono 2.243 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 50 nuovi casi, 44 rilevati da screening (la maggior parte in seguito al tracciamento dei contatti dei casi positivi precedentemente accertati) e 6 da sospetto diagnostico. Sono invece 31 i pazienti ricoverati in ospedale (+3 rispetto al dato di ieri) e si registrano 2 pazienti in più in terapia intensiva, 6 attualmente nell'Isola.

In Campania si contano 102 nuovi casi positivi al Covid 19, su 5.837 tamponi La metà dei contagi, 51, è composta da viaggiatori (19 di rientro dalla Sardegna, 32 da paesi esteri). Si conferma quindi il trend discendente rispetto al picco (270 casi su 6.882 tamponi) registrato due giorni fa, legato all'elevato numero di controlli in atto sui rientri e sui loro contatti.



Sono 33 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, tra questi 5 i migranti positivi. C'è una vittima a Siracusa, che porta il numero dei morti, dall'inizio dell'epidemia, a 287. Sono stati eseguiti 4.210 i nuovi tamponi. Sono 5 i pazienti guariti. La divisione fra le province mostra 6 casi a Catania. Ci sono 2 casi a Messina, 8 casi a Palermo e 7 a Siracusa (5 migranti), 1 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 8 a Trapani.



In Toscana si osservano 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Delle 40 positività odierne, 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero. 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (4 Sardegna, 1 EmiliaRomagna). Gli attualmente positivi sono oggi 1.581, +0,4% rispetto a ieri. Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 79 anni. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 634 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 396, Firenze con 365, la più bassa Livorno con 166.

Invece in Puglia oggi sono stati registrati 3.651 test per l'infezione da coronavirus coni 41 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 7 nella provincia Bat (Barletta Andria Trani), 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, uno di provincia non nota. È stato inoltre registrato un decesso in provincia di Taranto. "Nella giornata odierna - ha precisato il

dg della Asl di Bari Antonio Sanguedolce - il Dipartimento di Prevenzione ha individuato 24 nuovi casi di positività al virus, tra questi si segnalano 2 rientri dalla Sardegna, 17 contatti stretti di casi già presi in carico e sotto sorveglianza, altri 5 emersi durante il triage in strutture sanitarie per i quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento". Sono 7 i casi positivi registrati oggi nella provincia Bat, di questi 6 provengono dalla Sardegna.