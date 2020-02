Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Rischia di estendersi il contagio dell'epidemia di coronavirus, partita in Italia da Lombardia e Veneto. Due casi di positività al tampone sono stati registrati a Palermo e a Firenze. Si tratta di persone arrivate da fuori: a Palermo è stata ricoverata una turista di Bergamo ed è stata disposta la quarantena per gli amici che viaggiavano con lei e per le persone con cui era entrata in contatto. A Firenze risulta positivo al tampone, dopo un primo test negativo, un uomo di 60 anni tornato da Singapore una ventina di giorni fa. È ricoverato in isolamento all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri, sono stati sanificati gli ambienti del Pronto soccorso di Santa Maria Nuova.

Tutti i numeri del contagio

Sale così a 7 morti e almeno 271 contagiati (dato delle ore 10.30) il bilancio di Covid-19 in Italia: 203 casi e 6 vittime in Lombardia; 38 casi e una vittima in Veneto (29 a Vo' Euganeo); 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige, in Sicilia e in Toscana.

Positivo anche un medico italiano in vacanza a Tenerife: nell'albergo di Adejie dove alloggiava mille persone sono state messe in quarantena. Controlli vengono effettuati su un'altra italiana in Cile. Sono invece rientrati i turisti italiani che non sono voluti sbarcare alle Mauritius, che imponevano la quarantena a chi proveniva da Lombardia e Veneto. Air Bulgaria ha sospeso i voli su Milano fino al 27 marzo.

Aumentati i check point nel Lodigiano

Si è intensificata la presenza di check point, passati da 15 a 35, nella "zona rossa" del Lodigiano. Il territorio è sempre lo stesso, ma sono state coperte anche alcune stradine secondarie per una maggiore capillarità dei controlli.

Vista dall'estero, l'Italia preoccupa

Si allunga la lista dei Paesi che sconsigliano di recarsi in Italia: oltre a Israele e Irlanda, anche Serbia e Iraq. Croazia, Slovenia, Grecia e Serbia hanno sospeso le gite scolastiche nel nostro Paese. La Romania mette in quarantena obbligatoria tutte le persone in arrivo da Veneto e Lombardia; la Francia chiede di restare a casa agli studenti che abbiano trascorso le vacanze (che si sono concluse ieri) in Lombardia o Veneto; la Gran Bretagna impone l'autoisolamento di 14 giorni per chi sia arrivato dal Nord Italia (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e presenti sintomi anche leggeri, quarantena obbligatoria anche senza sintomi per chi arrivi da Lombardia e Veneto.

Scuole: gite rimborsate e assenze con certificato

Per quanto riguarda le gite scolastiche, è stato firmato ieri sera il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) attuativo del decreto che sospende fino al 15 marzo viaggi di istruzione, uscite e progetti di scambio e gemellaggio. Previsto il rimborso per chi ha già pagato i viaggi. Il decreto stabilisce inoltre che le assenze superiori ai 5 giorni vadano giustificate con certificato medico e dà facoltà alle scuole chiuse per l'emergenza di attivare «modalità di didattica a distanza».

Polemica politica, Conte stempera: «Ce la faremo, insieme»

Parte la scintilla dello scontro politico, accesa dall'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, che replica alla parole del premier Giuseppe Conte, che ieri sera aveva attribuito l'origine dell'epidemia a una gestione dal primo caso noto (nel Lodigiano) da parte dell'ospedale «non del tutto propria, secondo i protocolli». «Una dichiarazione inaccettabile da una persona ignorante - attacca Gallera -, perché ignora assolutamente quali erano e sono i protocolli definiti dall'Istituto Superiore di Sanità. Noi abbiamo seguito pedissequamente ciò che era stato determinato dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità, ndr) e le linee guide del Ministero». E l'accusa politica all'esecutivo: «Ormai sta emergendo la totale incapacità del governo di gestire qualcosa che loro dovevano prevedere». Gli fa eco il presidente della Lombardia, Attilio Fontana: «Peccato che noi abbiamo seguito, purtroppo, i protocolli che ci venivano dati dal governo». Ma il premier getta acqua sul fuoco: «Non è il momento delle polemiche, dobbiamo lavorare. Sono fiducioso perché tutti i presidenti (delle Regioni, ndr) si sono dimostrati disponibili alla collaborazione». «Ce la faremo lavorando tutti insieme con l'obiettivo unico che è quello della salute dei cittadini. Quindi no a drammatizzazioni o allarmismi, dobbiamo agire per contenere il disagio», ha aggiunto Conte, aprendo stamani nella sede della Protezione civile a Roma la riunione sull'emergenza coronavirus tra governo e governatori delle Regioni, collegati in videoconferenza.

Iran e Corea del Sud, si aggrava la situazione

Fuori dall'Italia, la situazione si aggrava in Iran e in Corea del Sud. Quest'ultima ha accertato altri 84 nuovi casi, portando il numero complessivo a 977 contagiati e 10 vittime.

Una speranza dagli Usa: via al test di un vaccino sperimentale

Si fa più vicina la possibilità di avere un vaccino contro il Covid19. L'azienda biotech americana Moderna annuncia di avere spedito il primo lotto del vaccino sperimentale mRna-1273 all'Istituto Nazionale delle Allergie e Malattie Infettive (Niaid), per avviare la fase 1 della sperimentazione clinica su un piccolo numero di persone.

TUTTI GLI ARTICOLI SULL'EPIDEMIA DI COVID-19