Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.318 nuovi casi positivi da coronavirus e 628 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.

È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. Le vittime totali sono 69.842, gli attuali positivi sono 605.955. Sono stati analizzati in tutto 166.205 tamponi. È risultato positivo l'8 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto.

I ricoverati attualmente sono 27.635 (241 in meno rispetto a ieri), di cui 2.687 nei reparti di terapia intensiva (44 in meno di ieri) e 24.948 negli altri reparti (197 in meno di ieri).



Lunedì i contagi registrati erano stati 10.872 e i morti 415.









266 finora i medici morti in pandemia

Si allunga a 266 l'elenco dei medici caduti per Covid, riportato sul sito della Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. L'ultimo dottore, scomparso oggi, era Filippo Fard, medico di medicina generale. Ieri, invece, si sono registrati due decessi: Bruno Castagneto, oncologo, e Mario Avano, medico di medicina generale ed endocrinologo.





TOSCANA

In Toscana sono 116.544 i casi di positività al coronavirus, 309 in più rispetto a ieri, lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 101.212 (86,8% dei casi totali). Si registrano 22 nuovi decessi: 10 uomini e 12 donne con un'età media di 79,3 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 11.837, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverativ sono 1.116 (34 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (10 in meno).



BASILICATA

Sono 76 i nuovi casi positivi al Covid emersi in Basilicata nelle ultime 24 ore a fronte di 1.587 tamponi processati. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 99 guarigioni e 4 decessi. I lucani attualmente positivi sono 5.756 di cui 5.655 in isolamento domiciliare. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 101, di cui 8 in Terapia intensiva.



VENETO

Sono 3.082 i nuovi contagi Covid in Veneto e 150 i decessi nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. I dati complessivi vengono cosi' aggiornati a 222.588 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 5.631 morti (tra ospedali e case di riposo). Resta sempre alta la pressione sugli ospedali della regione: nei reparti non critici sono ricoverati 2.907 malati Covid (+6), nelle terapie intensive 379 (+4). Cresce anche il numero dei soggetti attualmente positivi al virus, 102.578 (+1.104).



CAMPANIA

Sono 791 i nuovi casi di contagio registrati in Campania a fronte di 10.185 tamponi processati. Lo comunica l'Unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 713 sono asintomatici, 78 i sintomatici. Sono 3.039 i guariti e 25 le vittime di cui 8 decedute nelle ultime 48 ore e 17 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 118 i posti occupati in terapia intensiva (656 i totali disponibili); 1529 i posti letti di degenza occupati (316o i totali disponibili).