In Lombardia martedì 12 luglio è stato possibile vaccinarsi senza prenotazione. Riaprono gli hub vaccinali, tanti in coda

"Ciò a cui stiamo assistendo ora è l'avvio di una nuova ondata di Covid. Ci sono ancora persone a rischio di grave malattia che hanno bisogno di protezione il prima possibile". Così si è espresso Andrea Ammon, la direttrice dell'Ecdc, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie in audizione alla commissione speciale del Parlamento europeo sul Covid.

Dopo il via libera dell’Ema e dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il ministero della Salute è corso ai ripari e ha inviato a tutte le regioni una circolare sulla quarta dose di vaccino per gli over 60 e per i soggetti fragili sopra i 12 anni.

L’Aifa ha approvato la quarta dose tenendo conto dell’aumento dei contagi e dell’efficacia della seconda dose di richiamo. Ma quando vaccinarsi e con quale farmaco?​ Cerchiamo di fornire alcuni elementi per avere un quadro informativo il più chiaro possibile.

A chi è raccomandata la somministrazione della quarta dose?

La quarta dose è raccomandata innanzitutto a tutti gli over 60, ovvero a più di 13 milioni di italiani, e alle persone fragili con altre patologie invalidanti dai 12 anni in su. Prima della circolare, il secondo richiamo era raccomandato solo agli over 80. "L'obiettivo di tutti i vaccini è questo: evitare gravi malattie e decessi. I vaccini correnti sono ancora efficaci contro le gravi malattie. Per questo Ema ed Ecdc hanno pubblicato la nota congiunta dove avvisiamo, sulla base dei modelli dei dati, che gli over 60 e i vulnerabili che sono a rischio devono avere un secondo booster", ha spiegato ancora Andrea Ammon, la direttrice dell'Ecdc, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie.



Dove fare la quarta dose e come prenotarsi?

Si può fare il vaccino dal proprio medico di famiglia, negli hub vaccinali allestiti dalle regioni e in farmacia. Per prenotarsi si può chiamare il medico personale (anche se non tutti hanno aderito alla campagna) o andare sul sito della propria regione per vaccinarsi in farmacia o negli hub vaccinali, molti dei quali stanno riaprendo per rispondere alle nuove richieste. Ad esempio per la Lombardia questo è il sito a cui è possibile prenotarsi, mentre qui possono farlo tutti i residenti in Lazio. In Rete facilmente è possibile trovare anche tutti gli altri siti internet per prenotare in ogni regione italiana la propria vaccinazione.

Quando conviene prenotare il vaccino?

In linea di massima, deve essere trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose. Chi ha avuto il Covid dopo la terza dose invece può fare il vaccino dopo 120 giorni dall’ultima infezione. In molte Regioni è ripartita la macchina organizzativa. Anche se l'adesione probabilmente non sarà massiccia. O almeno, è possibile un avvio sprint con una frenata a fine mese: le previsioni sono che si raggiungerà una copertura non alta, magari del 20-25% (gli over 80 sono fermi al 23%). Le Regioni partono in ordine sparso. Qualcuno vaccinava già ieri, altri iniziano oggi (Sicilia e Abruzzo), altri ancora domani. La Lombardia ha deciso di partire subito. Martedì 12 luglio i cittadini potevano presentarsi agli hub senza prenotazione. In altre regioni sono stati attivati sera i siti attraverso il quale si fissano gli appuntamenti.

Quale vaccino sarà utilizzato?

Per la quarta dose verranno utilizzati solo vaccini a mRna, indipendentemente dai tipi utilizzati per le altre dosi. Gli unici due autorizzati dalle agenzie internazionali sono Pfizer e Moderna, che saranno distribuiti secondo disponibilità, con l’obbligo di somministrare Pfizer ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni



Quando arriveranno i vaccini aggiornati alla variante Omicron?

L’iter di autorizzazione dei farmaci è in corso, ma non è ancora possibile prevedere con certezza quando saranno disponibili alla somministrazione. In linea di massima sarà in autunno, ma chi farà la quarta dose adesso dovrà comunque aspettare 120 giorni prima di effettuare il secondo booster anti-Omicron. A tal proposito la direttrice esecutiva dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, Emer Cooke ha raccomandato comunque alle persone fragili e agli over 60 di vaccinarsi perché i vaccini autorizzati continuano "a essere efficaci nel prevenire ricoveri, malattie gravi e decessi per Covid-19, anche se continuano ad emergere nuove varianti e sottovarianti".