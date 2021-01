Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 18.020 nuovi casi positivi da coronavirus e 414 morti a causa della COVID-19, la malattia causata dal virus.



Attualmente i ricoverati sono 25.745 (133 in più di ieri), di cui 2.587 nei reparti di terapia intensiva (16 in più di ieri) e 23.291 negli altri reparti (117 in più di ieri). Sono stati analizzati in tutto 121.275 tamponi. È risultato positivo il 14,9 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 20.331 e i morti 548.













Agenas: In 9 Regioni terapie intensive oltre soglia critica 30%



Dopo i progressi delle scorse settimane, torna a aumentare il numero di regioni che supera la soglia d'allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva : la media nazionale si attesta infatti al 30%, ma a superare questa soglia sono 9 regioni, ovvero 3 in più in una settimana.

Cresce anche il numero delle regioni che superano la soglia d'allerta del 40% dei posti nei reparti ospedalieri: sono anche in questo caso 9 , una in più rispetto a una settimana fa. Lo mostrano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 6 gennaio.

Gimbe: A gennaio +27% di casi dopo 6 settimane di calo



Nella settimana dal 29 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021, rispetto ai sette giorni precedenti, si registra un incremento del 26,7% dei nuovi casi di Covid-19 in Italia (114.132 rispetto a 90.117), dato che mostra "l'inversione della curva dei nuovi casi, dopo 6 settimane consecutive di calo". È quanto emerso dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

Secondo il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta, si tratta "numeri sottostimati dalla decisa frenata del testing nelle ultime due settimane". Dal 23 dicembre al 5 gennaio, infatti, il numero dei tamponi effettuati nella Penisola si è ridotto del 20,9%, rispetto ai 14 giorni precedenti (-464.284).







I DATI REGIONALI

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (3.596), Lombardia (2.799), Emilia-Romagna, (2.228), Lazio (1.779) e Sicilia (1.435).







LOMBARDIA

Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sceso a 471, mentre i pazienti in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 3.424 (+80).

A fronte di 28.462 tamponi effettuati, sono 2.952 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi pari al 10,3%. Sono 92 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 25.498. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sceso a 471, mentre i pazienti in cura presso gli altri reparti ospedalieri sono 3.424 (+80). I nuovi guariti/dimessi sono 3.474.





SARDEGNA

Oggi in Sardegna si registrano 340 nuovi casi di positività al Covid-19 per un totale di 32.945 contagi da inizio pandemia. Lo comunica la Regione ricordando che in totale sono stati eseguiti 499.345 tamponi con un incremento di 2.458 test. Sono invece 9 i decessi registrati (795 in tutto), tra i 55 e i 90 anni. Le vittime sono tre residenti della provincia del Sud Sardegna, tre della provincia di Oristano, una di quella di Nuoro e due della Città Metropolitana di Cagliari. Sono invece 492 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2), mentre sono 48 i pazienti in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.519. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.775 (+178) pazienti guariti, più altri 316 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 32.945 casi positivi complessivamente accertati, 7.430 (+77) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.418 (+63) nel Sud Sardegna, 2.638 (+45) a Oristano, 6.640 (+75) a Nuoro, 10.819 (+80) a Sassari.



PUGLIA

Sono 657 i nuovi casi positivi su 3.176 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus registrati in Puglia con un tasso di positività del 20,68%. Ci sono stati anche 21 decessi. Il maggior numero dei contagi è stato registrato in provincia di Bari con 170 nuovi casi, 137 in provincia di Foggia, 129 in provincia di Taranto, 95 in provincia di Brindisi, 81 in provincia di Lecce, 50 nella provincia BAT, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Dei 21 decessi, 6 sono stati in provincia di Bari, 7 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.088.595 test,41 .468 sono i pazienti guariti. 53.541 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia e' di 97.603.



UMBRIA

Sono stati 64 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 30.139 totali. Lo riporta il sito della Regione. Registrati anche 74 guariti, 25.432, e altri tre morti, 646, con gli attualmente positivi ora 4.061, 13 in meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 430, 518.690, con un tasso di positività in rialzo, al 14,8 per cento, come solitamente accade dopo un giorno festivo. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 321 ricoverati, uno in meno, 44 (ieri 45) in terapia intensiva.



MARCHE

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 346 nuovi casi di 'Covid-19', il 35,6% rispetto ai 972 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 743, il 33,5% rispetto ai 2.220 test effettuati. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 44.876. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio sanitario regionale.