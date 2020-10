il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - Ansa

Contagi in forte crescita anche oggi in Veneto, la prima Regione a fornire il bollettino quotidiano Covid. Si registrano 561 nuovi casi di positività al coronavirus e si registrano anche 7 vittime. In sole 48 ore il Veneto ha visto un aumento di quasi 1.200 positivi. Nei reparti Covid sono ricoverate 325 persone (+21), nelle terapie intensive Covid 29 (-1).

I dati sono sul tavolo del premier Giuseppe Conte. Le rassicurazioni dei giorni scorsi iniziano a non reggere più. Walter Ricciardi parla di uno scenario a novembre con 16mila casi al giorno. Diverse proiezioni danno le rianimazioni del Sud in affanno in meno di un mese. Il governatore campano Vincenzo De Luca fissa già l’asticella del lockdown regionale: «Se in un giorno ho mille contagi regionali e 200 guariti, chiudo tutto». Non siamo lontani. E anche la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, accresce l’attenzione: «Lazio e Campania preoccupano». I segni comunicativi si moltiplicano. Luigi Di Maio annulla la piazza M5s di oggi a Matera, riducendo la sua presenza a una visita quasi privata. Ma la comunicazione inizia a non bastare.

E in vista del Dpcm (Decreto della presidenza del Consiglio) del 15 ottobre, che si immaginava come una mera proroga delle misure in scadenza a quella data, si fanno spazio varie ipotesi e soprattutto una strategia «a fasi». Primo step, lo “ smart– working” rafforzato per decongestionare il trasporto pubblico locale e il pendolarismo. Secondo, già più doloroso, la stretta sugli orari di chiusura di bar, locali, ristoranti, pizzerie e tutto ciò che sta intorno alla “movida”. Terzo, la limitazione a eventi di massa, celebrazioni e feste private, anche in casa. Quarto, in ordine temporale, il blocco allo spostamento tra regioni, come fossimo tornati al 2 giugno.

Intanto, le Regioni sono stimolate dal governo ad attivare zone rosse locali: comincia il Lazio, Campania e Lombardia potrebbero seguire. Di tutte queste misure ha parlato più volte ieri il ministro Boccia, salvo poi dover precisare che si tratta di ipotesi e non di certezze: ma nel complesso si va verso una «stretta ai bulloni», dice il ministro.

Una strategia “a fasi” che dovrebbe avere come ultimo estremo anello la scuola, da tutelare sin dove possibile anche perché, chiuse le scuole, c’è il black–out produttivo. Una via intermedia potrebbe essere, più avanti, fare la Dad solo per gli ultimi anni delle superiori. Nessuna intenzione, invece, di chiudere le fabbriche. Palazzo Chigi su questo è chiaro: anche l’ultimo intervento sulle mascherine non modifica i protocolli già in vigore.