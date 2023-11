L'esondazione del Seveso a Milano martedì - Ansa

Sono passate solo poche ore dal nubifragio che ha messo in ginocchio interi quartieri di Milano, mosso frane lungo l’Appennino, fatto crescere il lago di Como e allertato di nuovo Venezia con la marea alta, che è già di nuovo allarme. In particolare il più grave, il rosso, nella scala di colori della protezione civile per Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Una depressione di origine atlantica interesserà da prima le regioni del Nord e poi quelle del Centro. La temperatura media del pianeta Terra sta aumentando. Aumenta la quantità di acqua da accumulare in atmosfera. Aumenta la violenza delle piogge e dei venti. E il l’Europa e il Mediterraneo sono considerati hotspot della crisi climatica. Il vecchio continente, nel 2022, è stato 2,3°C più caldo rispetto all'età pre-industriale. Il tasso di aumento del global warming è circa doppio rispetto alla media globale. Negli ultimi 42 anni, l’Europa ha visto un aumento dell’intensità e della frequenza delle ondate di calore da 3 a 4 volte maggiore rispetto al resto del mondo.

Sull'Italia si sono abbattuti ben 52 eventi estremi negli ultimi 2 giorni tra nubifragi, bombe d'acqua, grandinate e tempeste di vento che hanno colpito a macchia di leopardo nelle città e nelle campagne, con ponti crollati, strade interrotte, fiumi e laghi esondati, frane, allagamenti e alberi abbattuti. È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti su dati Eswd (European Sever Weather Database) in riferimento all'allerta meteo diramata dalla Protezione civile in molte regioni. La situazione di difficoltà - sottolinea la Coldiretti - è resa evidente dallo stato dei corsi d'acqua con piene ed esondazioni per il verificarsi di precipitazioni record che il terreno, dopo un lungo periodo di caldo e siccità, non riesce ad assorbire.

Il cambiamento climatico ha moltiplicato gli eventi estremi. La tendenza alla tropicalizzazione dell’Italia si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, il rapido passaggio dal sole al maltempo e precipitazioni brevi ed intense.

In arrivo la nuova tempesta atlantica

È appena passata l'ultima ondata di maltempo al Nord Italia che una o due nuove perturbazioni, di origine atlantica, sono in arrivo e si prevede flagelleranno ancora la stessa area geografica. Correnti più fredde in quota e venti fortissimi venti di libeccio e scirocco daranno ancor più vigore alla tempesta, che piomberà sull'Italia dopo esser passata per Gran Bretagna, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Solo le regioni adriatiche centrali e gran parte del Sud verranno risparmiati dal maltempo. In Fvg, come in Veneto è allerta rossa e il governatore ha decretato la chiusura delle scuole in tutta la regione, Trieste esclusa, la sospensione del trasporto pubblico regionale e di ogni manifestazione sportiva e la chiusura dei parchi pubblici. Sono previsti valori massimi di precipitazione fino a 300 mm in 24 ore, di cui 200 mm nelle 12 ore più intense, che colpiranno zone già recentemente colpite da forti piogge. Dunque si attendono smottamenti, frane, cadute di alberi, allagamenti, e la piena dei corsi d'acqua principali. Una situazione analoga è prevista per il Veneto, che dovrebbe essere soggetto alla stessa violenza degli agenti atmosferici. Ma sarà quasi tutto il Nord a essere colpito dalla grande tempesta.