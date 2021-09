Ansa

Diminuiscono i decessi per Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 51, quindici meno di ieri. Aumentano invece leggermente i casi positivi registrati: 4.578 nell’ultima giornata, 26 in più rispetto alla precedente.

L'incidenza dei contagi scende all'1,3% dall'1,6 di ieri. Se i positivi sono a scuola, intere classi devono tornare in dad: si stima che ad oggi un centinaio di classi si trovino in quarantena. Da inizio pandemia, i casi totali registrati sono 4.632.275.



I guariti o dimessi delle ultime 24 ore sono stati 5.756, in diminuzione rispetto a ieri. Da inizio pandemia sono 4.388.951.



L’unica zona gialla, in Italia, rimane la Sicilia. Negli scorsi giorni molti avevano ipotizzato un cambio di colore anche per la Calabria, visti i suoi dati su contagi e ricoveri. Ma la cabina di regia, oggi, ha stabilito che il passaggio non è necessario: da martedì 14 settembre, i dati hanno registrato un sufficiente miglioramento.



I rischi di ospedalizzazione diminuiscono fortemente per le persone vaccinate. Lo dice l’ultimo report di Epicentro, curato dall’Istituto Superiore di Sanità (-77% rischio di diagnosi; -93% rischio di ospedalizzazione; -96% rischio di ricovero in terapia intensiva). La grande maggioranza dei casi diagnosticati nell’ultimo mese riguarda persone non vaccinate.



Fda Usa: stop terza dose Pfizer per tutti



La Food and Drug Administration ha approvato la terza dose di Pfizer per le persone fragili e per gli over 65. Ma viene bocciata l’ipotesi di terza dose generalizzata alla popolazione per insufficienza di dati forniti dall’azienda.