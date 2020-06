Cartello all'ingresso di una casa per ferie a San Felice Circeo (Latina) - Pino Ciociola

Parecchi contagi in più (318), sempre meno decessi (55). E la tendenza in discesa di questi ultimi sembra rafforzarsi dappertutto. Siamo intanto complessivamente tornati, per molti versi, a due mesi e mezzo fa e mai passo indietro fu più rassicurante. Gli attuali positivi scendono sotto i 40mila, l’ultima volta accadde il 20 marzo (furono 37.860, diventati il giorno dopo 42.681). I ricoverati nei reparti Covid scendono sotto i 6mila e non succedeva dall’11 marzo (quando furono 5.838, saliti nelle ventiquattr’ore seguenti a 6.650). I guariti superano i 160mila. La nota negativa è nei nuovi casi che in Lombardia toccano nuovamente quasi il sessanta per cento del totale, per il resto se ne registrano 57 in Piemonte, 19 in Emilia Romagna, 15 in Liguria e nessuno in Calabria, Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia, Valle d'Aosta. Ecco l'aggiornamento quotidiano dal Dipartimento di Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono un bel po’ più di ieri, 318 (martedì 397, mercoledì 584, giovedì 593, venerdì 516, sabato 416, domenica 355 e ieri 178, ma in realtà 200 perché non erano stati conteggiati 22 in Abruzzo), 187 di questi, quasi il 59%, si registrano in Lombardia (lunedì 148, martedì 159, mercoledì 186+198, giovedì 382, venerdì 354, sabato 221 e ieri 210). I tamponi effettuati sono 52.159 (martedì 57.674, mercoledì 67.324, giovedì 75.893, venerdì 72.135, sabato 69.342, domenica 54.188 e ieri 31.394), ma con un rapporto di positività che resta al minimo, 0,6%.

Morti. Sono 55 (martedì 78, mercoledì 117, giovedì 70, venerdì 87, sabato 111, domenica 75 e ieri 60) e 12 di questi sono in Lombardia (martedì 22, mercoledì 58, giovedì 20, venerdì 38, sabato 67, domenica 33 e ieri 22). Il totale nazionale sale a 33.530 dall’inizio della pandemia.

Totale dei casi. Sono 233.515 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia, cioè i contagiati accertati finora.

Attuali positivi. Sono 39.893 (martedì 52.942, mercoledì 50.966, giovedì 47.986, venerdì 46.175, sabato 43.691, domenica 42.075 e ieri 41.367), 1.474 in meno rispetto a ieri (martedì meno 2.358, mercoledì meno 1.976, giovedì meno 2.980, venerdì meno 1.811, sabato meno 2.484, domenica meno 1.616 e ieri meno 708).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 408 (martedì 521, mercoledì 505, giovedì 489, venerdì 475, sabato 450, domenica 435 e ieri 425).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 5.916 persone (martedì 7.917, mercoledì 7.729, giovedì 7.379, venerdì 7.094, sabato 6.680, domenica 6.387 e ieri 6.099), 183 meno di ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 33.569 persone (martedì 44.504, mercoledì 42.732, giovedì 40.188, venerdì 38.606, sabato 36.651, domenica 35.253 e ieri 34.844), cioè sempre l’84% degli attuali positivi.

Guariti e dimessi. Sono complessivamente 1.373 (martedì 2.677, mercoledì 2.443, giovedì 3.503, venerdì 2.240, sabato 2.789, domenica 1.874), portando il numero totale dall’inizio della pandemia a 160.092.

Le Regioni. I casi attualmente positivi sono 20.255 in Lombardia, 4.828 in Piemonte, 2.912 in Emilia-Romagna, 2.847 nel Lazio, 1.403 in Veneto, 1.326 nelle Marche, 1.051 in Puglia, 1.011 in Toscana, 966 in Sicilia, 890 in Campania, 743 in Abruzzo, 546 in Liguria, 283 nella Provincia autonoma di Trento, 244 in Friuli Venezia Giulia, 155 in Sardegna, 133 in Molise, 120 nella Provincia autonoma di Bolzano, 112 in Calabria, 31 in Umbria, 24 in Basilicata e 13 in Valle d’Aosta.