I numeri non sono opinioni. Ma alcune opinioni provano a usare i numeri. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha comunicato il rimpatrio di 30 immigrati dal Cpr di Gjader in Albania e il nuovo trasferimento nel centro di altri 30 dall’Italia. Intanto sul sito del ministero compaiono i numeri dei migranti sbarcati quest’anno sulle coste italiane, Lampedusa soprattutto, ma anche Pozzallo e Siracusa in Sicilia, Roccella Ionica e Crotone in Calabria e nel sud della Sardegna. Quanti? 23.662 rispetto ai 21.769 dello scorso anno nello stesso periodo, 1.893 in più. Sono quelli che dovevano essere intercettati in alto mare, in acque internazionali, a 15-20 miglia a sud di Lampedusa, per essere poi trasportati nei centri in Albania. Dovevano ospitare circa mille persone, ma alla fine ne sono arrivate poche decine poi tutti trasferiti in Italia dopo interventi prima dei Tribunali e poi della Corte d’appello. E non si vede certo quell’effetto deterrente che il progetto albanese avrebbe dovuto avere, riducendo le partenze. Che invece sono aumentate di quasi il 9 per cento rispetto al 2024. Certo lo scorso anno gli sbarchi erano più che dimezzati rispetto al 2023, vero anno boom, ma se andiamo a leggere gli anni precedenti ci accorgiamo che anche il 2025 sta diventando un anno record.

Nel 2022 i migranti sbarcati fino al 31 maggio erano stati 19.481, nel 2021 ancora meno 14.692, e 5.119 nel 2020 e addirittura 1.561 nel 2019. Scorrendo gli anni troviamo poi 13.430 migranti sbarcati nel 2018 e solo nei due anni precedenti altri numeri record: 60.228 nel 2017 (il sito segnala che ben 58.258 venivano dalla Libia) e 47.883 nel 2016. Altri numeri ma anche periodi storici e geopolitici diversi. Ma i numeri non bastano a spiegare una situazione. Perché dietro i numeri ci sono persone, vite, percorsi, sofferenze.

La prima riflessione riguarda il luogo di partenza delle barche. Negli ultimi mesi quasi tutte risultano salpate dalle coste libiche della Tripolitania, mentre sono quasi scomparse le partenze dalla Tunisia e dalla Cirenaica e ridottissime quelle dalla Turchia. Se agli sbarcati aggiungiamo i quasi 10mila intercettati e riportati in Libia, emerge con chiarezza una situazione di forti tensioni in quel Paese. Come sempre la gestione dei traffici di migranti è un sintomo o un’arma di pressione, in mano a milizie, fazioni politiche e alleati stranieri. Pochi giorni fa la Farnesina ha dovuto evacuare d’urgenza in Tunisia alcuni dipendenti dell’ambasciata a Tripoli dopo un attacco armato all’hotel che li ospitava. La notizia, rivelata dalla bravissima inviata di Rai News 24, Angela Caponnetto, non ha avuto commenti ufficiali. Di Libia non si parla, così come del record di sbarchi. E anche di chi sbarca. Tra le nove nazionalità segnalate sul sito del ministero dell’Interno troviamo solo tre Paesi definiti “sicuri”, quelli che dovevano finire in Albania e poi espulsi: Bangladesh, da mesi in testa alla classifica dei migranti sbarcati, Egitto, al terzo posto, e la Nigeria. Scomparsi i tunisini. Fortemente ridotti siriani, afghani, iracheni e iraniani, Paesi non sicuri ma che evidentemente risentono del quasi blocco delle partenze dalla Turchia e dalla Cirenaica. Ricompaiono invece eritrei (al secondo posto) ed etiopi (al quinto), evidente segnale di ritorno della tensione in quei Paesi, che spinge migliaia di persone alla fuga. Ma anche di questo non si parla, tranne quando queste nazionalità compaiono nei tragici naufragi che non calano mai.