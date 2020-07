Controlli anticontagio sul lago d'Iseo, in Lombardia - Ansa

Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi. I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110.



I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento

domiciliare sono 11.467 (-181).



Nel Lazio oggi si registrano 6 casi e due decessi. Di questi la metà sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, un caso dalla Romania e uno dalla Moldavia. I decessi sono relativi ad un uomo di 85 anni al Policlinico Umberto I e ad una donna di 89 anni al San Camillo. Avviate le procedure del contact tracing internazionale. Per quanto riguarda le province non si registrano nuovi casi e decessi nelle ultime 24h.

E sempre in Lazio parte una campagna di sensibilizzazione per non abbassare la guardia sulle misure di prevenzione al coronavirus. La campagna informativa invita tutti al rispetto delle regole. Sui manifesti si legge: Non diventare complice del Covid: usa la mascherina, igienizza le mani e mantieni le distanzè. E vengono appunto riportate in maniera didascalica le buone pratiche con l'invito esplicito: "continua a rispettare le norme di sicurezza".



In Campania si contano 6 persone positive su 1.590 tamponi, un deceduto e 4 persone guarite. E il governatore Vincenzo De Luca rivolge un appello ai sindaci: "Bisogna chiudere con i vigili urbani i negozi nei quali si trovano o commessi o clienti senza mascherina. Non è più tempo di sottovalutazioni". De Luca non parla di "situazione drammatica" di fronte all'aumento di casi di Coronavirus in alcune aree come quella di un quartiere di Salerno. Ma dice anche che se "si continua a comportarsi in maniera irresponsabile può diventarla".

Otto nuovi guariti, altrettanti contagi e 3 decessi nel bollettino quotidiano sul Coronavirus emesso dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. I ricoverati in terapia intensiva sono 6, lo stesso numero di ieri, negli altri reparti 144 (-6). Le persone in isolamento domiciliare sono 663, i pazienti in via di guarigione 718. I tamponi diagnostici finora processati sono 472.296, di cui 258.866 risultati negativi.