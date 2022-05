Un'opera esposta nella mostra "L’arte di tessere la verità. Maria Lai incontra la Biblioteca apostolica vaticana" - -

È stata inaugurata ieri presso la Biblioteca apostolica vaticana la mostra "L’arte di tessere la verità. Maria Lai incontra la Biblioteca apostolica vaticana". L’esposizione delle opere dell’artista sarda, scomparsa nel 2013, sarà visitabile fino al 15 luglio. Alla presentazione sono intervenuti il cardinale José Tolentino de Mendonça. archivista e biliotecario di Santa Romana Chiesa, il vescovo di Lanusei e di Nuoro, Antonello Mura, per la Regione Sardegna l’assessore al Turismo Gianni Chessa, con la dirigente Angela Maria Porcu, Micol Forti (Musei Vaticani) e Giacomo Cardinali (Biblioteca apostolica vaticana). Maria Lai è celebre a livello internazionale per la sua rivisitazione della storia dell’isola attraverso opere realizzate con il telaio, o usando il pane o anche oggetti del passato arcaico sardo, e per le sue opere di carattere religioso. Nel 1978 l’artista sbarcò alla Biennale di Venezia. Suoi lavori sono conservati presso importanti istituzioni pubbliche, fra queste Palazzo Grassi a Venezia, Palazzo Mirto a Palermo, Villa Borghese e Montecitorio a Roma. Nonché al Moma di New York e al Centro “Georges Pompidou” di Parigi. Partner della Biblioteca sono la diocesi di Lanusei, la Fondazione e l’Archivio Maria Lai, e i Musei Caticani, con il contributo della Regione Sardegna.