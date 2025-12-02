Zuppi: un Sinodo con tutte le Chiese cristiane a gennaio

«Il 23 e 24 gennaio prossimi si terrà a Bari il primo simposio delle chiese cristiane in Italia, come via al cammino di dialogo e comunione». Ad annunciarlo, oggi a Venezia, è stato il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenuto alla celebrazione ecumenica del 60° anniversario della reciproca abolizione delle scomuniche del 1054 tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa, condivisa da papa Paolo VI e il patriarca di Costantinopoli Antenagora nel 1965. Zuppi ha tenuto il suo discorso nella chiesa di San Giorgio dei Greci ricordando il primo viaggio apostolico di Papa Leone in questi giorni in Turchia e in Libano: "Continuiamo a camminare con ferma determinazione, nell'amore e nella verità, verso l'auspicato ripristino della piena comunione tra le nostre chiese sorelle".