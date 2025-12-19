Paritarie, arriva il “buono scuola” e sparisce l'Imu. Ecco di cosa si tratta

A venticinque anni dalla legge 62/2000 sulla parità scolastica, la libertà di scelta educativa delle famiglie fa un deciso passo in avanti. Con due emendamenti alla Legge di Bilancio, il primo di Noi Moderati e il secondo della Lega, viene introdotto il “buono scuola” per le famiglie che iscrivono i figli alle scuole paritarie e viene definitivamente chiarito che gli istituti non statali, che non svolgono attività commerciale, non sono tenuti al versamento dell'Imu. Due misure attese da anni dal sistema delle scuole paritarie, che le accoglie con favore, rilanciando allo stesso tempo il dibattito sulla piena attuazione delle legge 62.

Debutta il “buono scuola” nazionale

La prima misura, il “buono scuola” è stata introdotta da un emendamento presentato da Noi Moderati (prima firmataria la senatrice Maria Stella Gelmini) e prevede un contributo fino a 1.500 euro a studente, per le famiglie (con Isee massimo di 30mila euro) che iscrivono i figli alle scuole medie paritarie o al primo biennio delle superiori, sempre non statali. Complessivamente, per il 2026, è disponibile un plafond di 20 milioni di euro. «È un passo importante per consentire anche alle famiglie non abbienti di poter esercitare il diritto di scelta educativa», sottolinea il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Di «segnale» e «piccolo passo in avanti», parla la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, che rilancia: «Ancora non basta. La vera parità si costruisce con interventi strutturali, perché la libertà educativa non resti uno slogan, ma diventi un diritto reale per tutti». Esulta l'associazione Articolo 26, secondo la quale il “buono scuola” è «una vittoria delle famiglie e della Costituzione», mentre Pro Vita Famiglia sottolinea che «conviene anche alla scuola statale» e il Moige riconosce che si tratta di «un passo concreto verso la libertà educativa». Di «enorme passo in avanti verso la piena garanzia del diritto alla libertà di scelta educativa, un diritto inserito nella nostra Costituzione», parla suor Anna Monia Alfieri, esperta di diritto scolastico.

Niente Imu per le attività non commerciali

Per quanto riguarda l'esenzione Imu, è introdotta dall'articolo 134-bis della legge di Bilancio, così come previsto da un emendamento presentato dalla Lega e, come il precedente, accolto e riformulato dal Governo e riguarda le scuole paritarie che svolgono attività non commerciale. «La disposizione - si legge in una nota dell'Agidae (Associazione gestori istituti dipendenti dall'Autorità ecclesiastica) - attraverso un'interpretazione autentica della normativa vigente, riconosce che le attività didattiche svolte dalle scuole paritarie sono da considerarsi attività non commerciali, ai sensi della Legge 62 del 2000, quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo medio per studente (Cms) definito annualmente dal ministero dell'Istruzione e del Merito. Ne consegue il pieno accesso all'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu), in coerenza con il principio di parità scolastica». «Con questa approvazione si rimargina una ferita profonda, restituendo coerenza normativa e giustizia a un diritto costituzionale già riconosciuto e troppo a lungo disatteso», commenta il presidente, padre Francesco Ciccimarra. Per la presidente nazionale dell'Unione Superiori Maggiori d'Italia (Usmi), madre Maria Micaela Monetti e per il presidente nazionale della Conferenza Italiana Superiori Maggiori (Cism), padre Luigi Gaetani, «la norma contribuisce a superare le incertezze interpretative che hanno inciso negativamente sulla stabilità e sulla sostenibilità delle istituzioni educative, pur escludendo la possibilità di rimborso delle somme eventualmente già versate, in una prospettiva di certezza e di equilibrio dei rapporti con le amministrazioni locali». Per il presidente della Federazione italiana scuole materne (Fism), Luca Iemmi. l'esenzione Imu è «fondamentale» e «rappresenta un sostegno concreto alle scuole paritarie»-