II "registro separato" per gli agenti, il fermo preventivo: ecco cosa c'è nel pacchetto sicurezza

Dopo settimane di limature e riscritture, dopo bozze preliminari e travasi da un testo all’altro e infine dopo il «costruttivo» confronto di martedì e mercoledì fra Palazzo Chigi e il Quirinale, questa sera l’ennesimo, annunciato pacchetto sicurezza è stato licenziato dal Consiglio dei ministri. Si compone di due testi, visionati da Avvenire: uno schema di decreto legge con 33 articoli, intitolato Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell’Interno, nonché di immigrazione e di protezione internazionale»: e un disegno di legge di 29 articoli, che contiene altre norme «in materia di sicurezza, di prevenzione del disagio giovanile» e, anche qui, una lunga serie di disposizioni per l’organizzazione e il funzionamento delle forze dell’ordine. Le misure penalmente rilevanti sono previste nel decreto e dunque, dopo la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, troveranno immediata applicazione per 60 giorni, mentre il testo seguirà l’iter di conversione in legge in Parlamento. L’intento dichiarato dal Governo è di intervenire su situazioni attinenti all’ordine pubblico, alla criminalità giovanile e all’immigrazione. Vediamo le principali misure nel dettaglio.

Uno «scudo penale»? No, un registro «separato»

Non è «uno scudo penale», ribadisce il Guardasigilli Carlo Nordio, riferendosi agli articoli 12 e 13 del decreto legge che - per incrementare le tutele per le forze di polizia e per i cittadini - dispongono che il pubblico ministero, quando il fatto/reato sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (come la legittima difesa, l’adempimento di un dovere, l’uso legittimo delle armi o lo stato di necessità) non iscriva l’autore nel registro degli indagati. Il pm annoterà dunque preliminarmente in un «separato modello» (da introdurre con decreto del ministero della Giustizia entro 60 giorni) il nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. In ogni caso, verranno assicurate le garanzie difensive attualmente conseguenti all’iscrizione nel registro degli indagati. Inoltre, l’articolo 14 estende le garanzie di assistenza legale a favore di Forze di Polizia, Forze Armate e Vigili del Fuoco, assicurando la copertura delle spese di difesa anche nei casi in cui l'iscrizione nel registro degli indagati avvenga come atto automatico o dovuto.

«Accompagnamento» preventivo e vaglio del pm

C’è poi una norma di cui si è molto discusso, che modifica la legge Reale del 1975, introdotta durante la stagione turbolenta degli “anni di piombo”. All’articolo 11 bis del decreto sicurezza si prevede che, durante servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, ufficiali e agenti di polizia possano «accompagnare nei propri uffici persone» trovate in possesso di strumenti atti a offendere o con precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza su persone o cose in occasione di pubbliche manifestazioni negli ultimi 5 anni. Se gli agenti avranno fondati motivi di ritenere che il sospetto possa tenere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione», potranno trattenerlo per accertamenti di polizia per «il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le dodici ore». Tuttavia, nella versione finale della norma ( e qui le valutazioni giuridiche del Quirinale evidentemente hanno inciso) si prevede che «dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero», il quale «se riconosce che non ricorrono le condizioni» ordina il «rilascio della persona accompagnata». E in ogni caso, il pm dovrà essere informato «dell’ora del rilascio».

