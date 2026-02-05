Fisco, nel 2025 scoperti 86mila nuovi evasori

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, fa il punto sui controlli dello scorso anno durante Telefisco, evento digitale de Il Sole 24 Ore. «L'anno scorso l'Agenzia delle Entrate ha analizzato 17 milioni di posizioni. Non tutte queste si trasformano in controlli. Abbiamo intercettato 200.000 evasori totali tra imprese e contribuenti, il 57% (116.000) non aveva presentato proprio la dichiarazione, mentre il 43% (86.000) era completamente sconosciuto al fisco».



L'Agenzia, spiega Carbone, invierà «oltre 2,4 milioni di lettere di compliance: sono dei reminder, servono a ricordare al contribuente di rivedere se ha messo in atto un comportamento più o meno corretto. Una parte per chi ha dimenticato, l'altra per chi non ha presentato dichiarazione. Per Iva le lettere arriveranno a chi non ha inviato comunicazioni periodiche. Le lettere hanno la funzione di ricordare che si è messo in atto un comportamento non corretto».