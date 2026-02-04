La nostalgia del padre (o di Dio) da "Buen camino" a "Sentimental value"

L’aperitivo è stato Buen Camino. Leggero, divertente, l’evasione necessaria, ma non spensierata, un bel messaggio: la riconciliazione possibile tra un padre-ragazzino, ricco senza fatica, e una figlia alla ricerca di sé e di senso. Il regalo di Natale (non cinepanettone) della coppia Zalone-Nunziante è un testo dall’alfabeto evangelico, anche per questo indigesto a certa critica, ma ben capito dai paganti. Ci voleva, in anni pesanti di crisi globali e familiari, una visione catartica, lezione sempre utile da riascoltare: la speranza sta nel sapere che, in fin dei conti, è sempre possibile mollare il superfluo, per ritrovarsi e camminare insieme. Aperitivo, appunto. Poi è arrivato il pasto, quello vero. E ok, tracciare una linea da Checco Zalone a Joachim Trier, da Buen Camino a Sentimental Value, dal sud europeo caliente e buzzurro al gelido nord dei norreni e dei lapponi, può sembrare blasfemo, ma ha il suo motivo. Si esce dalla cattedrale di Santiago di Compostela, che fa miracoli veri, e si entra in una casa scandinava, per restarne imprigionati il tempo necessario. Non c’è la fede conclamata in questo film dalla luce norvegese, ma si scorge Dio anche se non è nominato invano, un respiro profondo e, anche qui, alla fine, una riconciliazione padre-figlia. Una chiave di lettura, va bene, e il film di Trier, candidato a nove meritati Oscar, non ha bisogno di spoiler per essere ripercorso cogliendo segni di una spiritualità che ci appartiene e unisce, e che nel buio delle sale riemerge.

Allora, può capitare che a un certo punto, come un genitore che se ne va, anche Dio esca dalla nostra prospettiva, e non è chiaro il perché. Una porta che si chiude, e la vita procede, un bivio dopo l’altro. Possiamo fare a meno di quella presenza, il desiderio non si nutre di consolazione, si va avanti, come tutti, recitando la propria parte. Nessuno è obbligato a credere, tantomeno se la fede non è funzionale al successo nei molti sistemi della vita sociale. Ma può accadere che Dio torni a bussare – chi lo ha chiamato? – e non è facile aprirgli la porta. È qui che le persone entrano in difficoltà. Come può un padre col quale non parliamo da anni sapere tutto di noi? Come fa a conoscere la profondità e la natura delle nostre lacerazioni? Come può un genitore assente avere lo sguardo di chi c’è sempre stato? Come riesce a dire: "Ti vedo"?