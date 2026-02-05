Valanga in Alto Adige, morti due scialpinisti

Tragedia in Alto Adige: due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nella zona di Solda. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio, verso le 13.30, nei pressi delle piste del Madriccio nella zona sciistica di Solda. Come informa il Soccorso Alpino, c'è il sospetto che altre persone siano rimaste coinvolte in una seconda valanga ma al momento non si hanno conferme. Alle operazioni di soccorso stanno partecipando diverse squadre del Soccorso Alpino di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, oltre alle unità del Bergrettungsdienst (Brd) e del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche e le operazioni di bonifica sono in corso.