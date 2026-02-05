Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv

Dal 6 al 22 febbraio le Olimpiadi invernali saranno in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD e la copertura integrale sarà garantita dalle piattaforme Warner Bros. Discovery

Milano Cortina 2026 non sarà soltanto una grande manifestazione sportiva, ma un racconto diffuso che attraverserà l’Italia, i suoi territori e i suoi simboli. I XXV Giochi olimpici invernali sono in programma dal 6 al 22 febbraio, anche se il clima olimpico si respirerà già da oggi 5 febbraio, quando – pur senza l’assegnazione delle prime medaglie – accanto al curling entreranno in scena anche hockey su ghiaccio e snowboard. Il battesimo ufficiale sarà venerdì 6 febbraio con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro, mentre il sipario calerà domenica 22 febbraio con la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. In mezzo, sedici giorni di gare quotidiane.

Il racconto dell’Olimpiade passerà innanzitutto dal servizio pubblico. La Rai, broadcaster ufficiale dei Giochi, garantirà una copertura ampia e gratuita: le competizioni saranno trasmesse in chiaro e in diretta su Rai 2 e Rai Sport HD, oltre che in streaming su RaiPlay, per un totale di circa 250 ore di programmazione. Accanto alla televisione, l’offerta coinvolgerà radio e piattaforme digitali, con Rai Radio 1, RaiPlay Sound e RaiNews.it impegnati in un presidio continuo dell’evento.

Durante Milano Cortina 2026, Rai 2 e Rai Sport diventeranno a tutti gli effetti “Reti olimpiche”. L’intero palinsesto di Rai 2 sarà dedicato ai Giochi, fatta eccezione per gli spazi informativi del Tg2, che resteranno invariati. L’unica deroga sarà la cerimonia di apertura, in diretta su Rai 1 a partire dalle 19.50 del 6 febbraio: circa tre ore di spettacolo, tra emozioni e suggestioni, con una sfilata degli atleti che per la prima volta coinvolgerà luoghi diversi, da Milano a Predazzo, Livigno e Cortina, dove verrà acceso un secondo braciere. La telecronaca sarà affidata ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi.

RaiNews.it sarà il fulcro dell’offerta informativa digitale: streaming video delle gare, notizie in tempo reale, risultati, medagliere, approfondimenti e curiosità, con uno sguardo che abbraccia non solo lo sport, ma anche il clima emotivo e culturale dell’evento. Il lavoro sul web sarà strettamente connesso ai social dell’informazione Rai – da Instagram a YouTube, fino al canale WhatsApp – con contenuti originali e collaborazioni con RaiSport, RaiNews24, giornalisti e protagonisti del mondo Rai. Ampio spazio sarà dato anche a interviste inedite, trasmissioni e speciali.

La radio conferma il suo ruolo centrale nel racconto olimpico. Su Rai Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound, l’impegno è quello di seguire “tutta l’Olimpiade invernale minuto per minuto”, con radiocronache, collegamenti e notiziari dal 6 al 22 febbraio, nel solco di una tradizione che affida alla voce il compito di trasformare lo sport in racconto condiviso.

Accanto all’offerta free, la copertura integrale sarà garantita da Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dei Giochi. Attraverso HBO Max e discovery+ saranno disponibili tutte le discipline olimpiche in tempo reale, per una programmazione avviata già il 4 febbraio e supererà le 1.000 ore complessive di contenuti, di cui 865 dedicate alle competizioni live. Le gare saranno visibili anche su Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili su DAZN, Amazon Prime Video Channels e TimVision.

Eurosport 1 dedicherà l’intero palinsesto ai Giochi, affiancato da Eurosport 2 per la diretta integrale dei 116 eventi da medaglia. Tre gli studi quotidiani: alle 12 Mountain Zone da Cortina, ale 18 Half-Time Livigno dallo Snow Dome e alle 23 Notte Bianca Milano dalla Triennale. Una squadra di oltre 100 ex atleti accompagnerà il racconto, da Tina Maze a Carolina Kostner, da Kristian Ghedina a Francesca Marsaglia. Per la Cerimonia di Apertura, il commento speciale sarà affidato al regista teatrale Davide Livermore. La tecnologia permetterà una visione in contemporanea di diverse discipline oltre a una fruizione semplificata per passare velocemente da una gara all’altra.

In programmazione sui canali Eurosport e on demand su HBO Max e discovery+, Radici è la docuserie originale di Eurosport Italia in 6 puntate dedicate ad alcuni dei nostri atleti più attesi a Milano Cortina 2026, tra favoriti e astri nascenti del ghiaccio e sulla neve. Con Lisa Vittozzi, Davide Ghiotto, Maurizio Bormolini, Miro e Flora Tabanelli, Valentina Margaglio e Carola Saletta.

I contenuti prodotti saranno distribuiti in 47 Paesi, confermando l’impegno tecnologico ed editoriale del gruppo per il ritorno in Europa dei Giochi olimpici invernali.

Televisione, radio, streaming e social: Milano Cortina 2026 sarà un’Olimpiade da seguire ovunque. Un mosaico di linguaggi e piattaforme che restituisce il senso profondo dei Giochi: un evento globale capace di parlare a tutti, restando radicato nei luoghi e nelle storie che lo ospitano.