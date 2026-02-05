Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, uomo si suicida

È successo ieri a Sarzana, in provincia di La Spezia. L'uomo aveva 64 anni e si era barricato in casa

Un uomo di 64 anni si è ucciso ieri sera alla vista degli ufficiali giudiziari che sono arrivati a casa per eseguire lo sfratto. È successo nel centro storico di Sarzana e la notizia è stata anticipata dalla Nazione e dal Secolo XIX. L'uomo abitava da solo e più di una volta aveva manifestato disagio e problemi di fragilità. Da tempo i proprietari dell'appartamento avevano avviato l'iter burocratico per lo sfratto e ieri si sono presentati accompagnati dall'ufficiale giudiziario. A quel punto, l'uomo si è barricato in casa e si è ferito varie volte all'addome con un coltello.

Le urla hanno portato a una richiesta di intervento da parte del 118 che ha inviato medico e infermiere, una pubblica assistenza e le volanti della polizia del commissariato di Sarzana. I soccorritori hanno tentato a lungo di fermare la forte emorragia causata dalle ferite, ma i soccorsi sono stati inutili. «Si resta sbigottiti di fronte alla tragedia di Sarzana - ha scritto la senatrice spezzina di Italia Viva Raffaella Paita in una nota -. È un dramma della solitudine, della casa, della fragilità, del disagio sociale. Vicende che tolgono il fiato e a cui, purtroppo, assistiamo sempre più spesso. Il Governo aveva annunciato un piano casa che come sempre è caduto nel vuoto».