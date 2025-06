COMMENTA E CONDIVIDI













Pubblichiamo il testo dell’intervento di Luisa Santolini alla Giornata di spiritualità dedicata a Carlo Casini all’Università Cattolica di Roma.



Mi sono sempre chiesta in cosa consista la santità e cosa significhi per ciascuno di noi.

Il Catechismo degli adulti, ispirato al Catechismo della Chiesa Cattolica, è illuminante: n. 840 «Possiamo domandarci in che cosa consista la perfezione cristiana, che cosa occorra per essere santi. Sono indispensabili esperienze straordinarie di ascesi e contemplazione, profonde conoscenze, potere di fare miracoli, oppure basta l’amore concretamente vissuto nella storia di ogni giorno? […]. Tutti i fedeli cristiani, di qualsiasi stato o ordine, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità: santità che promuove un tenore di vita più umano anche nella società terrena». E infine n. 841: «Basta la vita ordinaria: Preghiera, relazioni familiari e sociali, lavoro, riposo, sofferenza, apostolato».

Come non vedere il ritratto di Carlo Casini in tutto questo

Preghiera. Quando Carlo pregava si vedeva che era in contatto con il Signore. Non c’era altro attorno a lui. Regnava il silenzio e la sua preghiera saliva al Cielo perché era profonda, sentita, personale, diretta, in autentica comunione con il Padre.

Relazioni familiari: Carlo aveva ed ha una stupenda famiglia a cui dedicava tutto il tempo che gli era possibile. Maria, la sua diletta Maria, era la sua ombra con intelligenza e amore. I figli numerosi e benedetti dal Signore.

Relazioni sociali: la voce di Carlo è risuonata in tutto il mondo e tutti erano suoi amici perché riconoscevano la bellezza e l’autenticità del suo messaggio. Aveva amici e persone care dappertutto e perfino i suoi avversari, e ce ne erano, erano costretti a dialogare con lui e a dare le ragioni del loro rifiuto alla accoglienza della vita e alle proposte di Carlo.

Lavoro: non ho mai conosciuto una persona con le capacità lavorative di Carlo. Lavorava con la testa e con il cuore, scriveva parole incise sulla roccia, era presente ovunque fosse necessario, lavorava giorno e notte per una causa sola: la causa della vita.

Riposo: poco, ma fruttuoso. Riposo, non ozio o indifferenza o dimenticanza o evasione. No, un riposo sereno, allegro, vivace, sorridente, proficuo, carico di attese e di progetti.

Sofferenza: Carlo ha abbracciato la sofferenza con il coraggio della Croce. Ogni giorno prendeva la sua croce e la metteva ai piedi della grande Croce del Golgota. Accanto a lui davvero c’erano interi eserciti di Angeli che lo aiutavano a sopportare sofferenze a dir poco terribili. Un esempio straordinario di come la sofferenza apra strade chiare solo al disegno che il Signore ha per ciascuno di noi. Carlo quelle strade le ha percorse fino alla fine abbandonandosi nelle braccia del Signore della vita fino all’ultimo respiro.

Apostolato: a detta di tutti è stato un autentico apostolo della vita, un missionario laico, come è stato definito, che ha portato ovunque fosse possibile il seme della verità della vita, quella Vita che è un dono indisponibile e sacro.

I santi, e Carlo con loro, non si accontentano di essere brave persone. Chi sono? Cosa vogliono? Vogliono essere vicini a Dio che li ispira, che li guida e li aiuta ad agire, a fare del bene, quando non è dovuto, non è obbligatorio, ma è solo “giusto”. Per questo si spendono al di là di ogni aspettativa e, spesso rischiando di persona, vanno per le strade del mondo. In modo gratuito, disinteressato, amando il mondo senza farsi troppe domande. È questo che fa la differenza tra una brava persona e un santo. Ma Carlo aveva qualcosa in più. Come Madre Teresa o Giovanni Paolo II, entrambi santi. Amava in modo smisurato ciò che non si vede.

Certo non è facile amare un barbone macilento e sporco, o un ammalato infetto, o un violento che ti aggredisce e ti insulta. Non è facile amare i reietti della Terra, ma almeno li vedi. Sono lì che chiedono la tua pietà. Hanno un volto, due mani per maledire o per ringraziare, due gambe per scappare o per inginocchiarsi. Un essere umano non ancora nato non lo vedi, non lo senti, non ti risponde. Eppure, può essere amato, accolto, desiderato nel modo contagioso che era tipico di Carlo e dei suoi santi amici. Difficile amare un embrione umano e battersi come un leone per lui. Difficile… invece per Carlo era assolutamente ovvio e naturale.

Amare non il volto dell’altro, ma il mistero dell’altro. Ecco questo Carlo sapeva fare e non si stancava mai di testimoniarlo, non ascoltato, al mondo intero.

Carlo, con la sua umanità, la sua fedeltà, la sua coerenza, è stata una grande figura di riferimento, come quelle figure di riferimento che rendono possibile la storia della salvezza. Che ci rassicurano che la nostra grande Domanda ha una risposta, anzi meglio di una risposta, ha una promessa. La promessa che Cristo è risorto e dunque che il male non prevarrà, che la morte non avrà l’ultima parola. Dio si serve degli uomini coma Carlo per darci coraggio e indicarci la strada. L’ho detto anche in altre occasioni. Senza Carlo saremmo tutti più incerti, più smarriti, più indecisi. La strada in salita che si è sempre prospettata quando si decide di stare dalla parte dei più povero tra i poveri, contro la cultura dello scarto che sembra vincente, sarebbe improba, davvero scoraggiante per tutti noi e per i giovani che dovranno raccogliere il testimone del Movimento per la Vita, ma noi sappiamo che Carlo è arrivato sulla vetta e da lì ci incoraggia a “non cedere” come diceva san Giovanni paolo II. “Non possiamo cedere”. No, non possiamo cedere allo sconforto, alla solitudine, alla incomprensione, alla derisione, alla stanchezza. E non possiamo cedere neanche all’apparente “silenzio di Dio”, perché l’esempio di Carlo è illuminante e come una fiaccola guida il nostro faticoso cammino.

Carlo da lassù ora dice a tutti noi che lo stiamo “celebrando “le parole di Giovanni Paolo II, parole che dobbiamo fare nostre per comprendere fino in fondo la nostra missione e il nostro compito: “Alzati, prega e cammina”.