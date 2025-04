COMMENTA E CONDIVIDI













A Pontremoli, antico borgo della Lunigiana in provincia di Massa, sabato 29 marzo si è svolto il Terzo Festival della Rete per la Giornata della Vita Nascente, al fine di avere anche in Italia, come già avviene in undici Paesi del mondo, nella data del 25 marzo, una Giornata che celebri la natalità indicandola come un valore anche socialmente prezioso, da promuovere e valorizzare.

Già nelle edizioni precedenti, svolte nel 2023 a Roma e lo scorso anno a Modena, sono stati evidenziati obiettivi ben precisi: la promozione della vita e il sostegno alla maternità, non tacendo le difficoltà proprie di una società che invecchia perdendo energia, capacità di innovazione e visione del futuro, ma anche e soprattutto mostrando la bellezza della vita che nasce e la speranza che non delude (“spes non confundit”!). Anche attraverso il lavoro di esponenti del mondo culturale, artistico e mediatico, che nel presente o nel passato hanno celebrato la vita attraverso le loro opere, si è voluto mostrare il volto propositivo della Rete.

Quest’anno il Festival si è articolato in tre fasi. La prima, rivolta in particolare ad amministratori e politici, dopo i saluti del sindaco Iacopo Ferri e l’introduzione del consigliere comunale Paolo Parodi – sempre partecipi anche agli altri momenti dell’evento – è stata brillantemente condotta da Silvia Catalano Alì (Associazione Papa Giovanni XXIII). Il magistrato Pino Morandini (Movimento per la Vita) in un appassionato intervento ha mostrato vari aspetti del drammatico calo demografico, che non a caso affligge le nazioni occidentali, evidenziando l’ineludibilità – accanto a mirate e lungimiranti politiche locali e nazionali – di un lavoro educativo e culturale che riporti al centro la dignità umana e il ruolo fondante della famiglia. L’avvocato Aldo Ciappi (Centro Studi Rosario Livatino) ha poi descritto la situazione della società in cui viviamo con la suggestiva immagine di un meraviglioso mosaico le cui tessere, staccandosi e cadendo a terra, hanno bisogno di una paziente opera di ricostruzione. Sono poi intervenuti Cristina Morandi, vicesindaco del comune di Cerea (Vr), che ha illustrato alcune lodevoli iniziative messe in atto dalla sua amministrazione, e infine Andrea Mazzi, consigliere comunale di Modena, che ha fornito alcuni consigli pratici e indicazioni per una politica a favore della famiglia e della natalità. In un secondo momento è stata inaugurata una mostra della pittrice Marisa Catalano, volta a celebrare la vita nascente, ospitata nei locali municipali e molto apprezzata dai visitatori.

Nel pomeriggio il Festival si è spostato nel Teatro La Rosa, dove Chiara Mantovani, medico, bioeticista, coordinatrice della Rete per la Giornata della Vita Nascente (Alleanza Cattolica) ha intervistato il neonatologo senese Carlo Bellieni presentando il suo ultimo libro “I mille giorni d’oro”: entusiasmante il racconto di molti aspetti misconosciuti del rapporto mamma-figlio, nella gravidanza come nell’adozione, dei ruoli educativi, della personalità già plasmabile nel grembo materno e di molto altro.

Alcuni brani musicali di compositori classici e la proiezione in continuo di dipinti sulla maternità hanno collegato le toccanti testimonianze di Miriam Granito (Associazione Papa Giovanni XXIII), Bruna Massa (Centro aiuto alla Vita di Carrara) ed Elena Kanani (Associazione Angelica – Amiche per la Vita) e contribuito all’emozionante atmosfera nella attenta platea.

La Rete per la Giornata della Vita Nascente si è detta profondamente grata al Comune di Pontremoli per la straordinaria accoglienza e la condivisione non formale, profondamente motivata. Per le molte richieste di replica già arrivate l’augurio ora è che l’esempio di Pontremoli sia contagioso per tante altre realtà amministrative, appassionate del bene comune della vita nascente.