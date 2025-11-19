In piazza (e in streaming) le “Promesse” per la ricerca sulla Sla

«Ogni promessa è una scintilla, e questa serata è la nostra occasione per accendere insieme la speranza, ricordando che la cura e la vicinanza non sono mai gesti isolati, ma un impegno collettivo»: è l’invito di Fulvia Massimelli, presidente nazionale AiSla (Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica), a “La Promessa 2025”, evento pubblico (dal vivo e in streaming) per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sulla Sla. Oggi dalle 19 alle 22 sul palco di piazza Mastai a Roma si alterneranno musica, testimonianze e riflessioni con artisti, scienziati, sportivi, medici, per sostenere la grande causa della ricerca. Ospite d’onore Ron, che si esibirà in alcuni successi. L’ingresso in piazza è gratuito, con l’invito al pubblico a Roma e a casa di fare la propria “promessa”.

Le note di Ron, ricorda Aisla, «capaci di accendere cuori e speranza, accompagneranno una maratona live in cui musica, spettacolo e storie di vita si intrecciano per sostenere la ricerca sulla Sla». Accanto a lui numerosi ospiti «uniti dallo stesso obiettivo: dire insieme “ci siamo, sempre”».

In novembre AiSla è tradizionalmente attiva per far conoscere il mondo dei pazienti, delle famiglie, dei ricercatori, dei medici e degli amici, facendo sentire tutti accolti come a casa. Un’esperienza a braccia aperte. «E come ogni anno – aggiunge l’associazione – non mancherà la dolcezza che ci accompagna verso le feste. I “Dolci Buoni di AiSla” sono già disponibili sul nostro negozio solidale, pronti per portare nelle case un gusto che profuma di solidarietà». Perché «in questo mese di attesa, promesse e preparativi, camminiamo insieme. Ogni scelta, ogni contributo, ogni presenza rende possibile ciò che, da soli, sarebbe più difficile immaginare».