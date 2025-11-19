<Vita e Cura

di Redazione
A Roma torna la maratona solidale con artisti (come Ron), medici, ricercatori e testimonial schierati a sostegno delle persone affetti da Sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie. Per non lasciarle mai sole
November 19, 2025
In piazza (e in streaming) le “Promesse” per la ricerca sulla Sla
Il manifesto per l'evento AiSla
«Ogni promessa è una scintilla, e questa serata è la nostra occasione per accendere insieme la speranza, ricordando che la cura e la vicinanza non sono mai gesti isolati, ma un impegno collettivo»: è l’invito di Fulvia Massimelli, presidente nazionale AiSla (Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica), a “La Promessa 2025”, evento pubblico (dal vivo e in streaming) per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica sulla Sla. Oggi dalle 19 alle 22 sul palco di piazza Mastai a Roma si alterneranno musica, testimonianze e riflessioni con artisti, scienziati, sportivi, medici, per sostenere la grande causa della ricerca. Ospite d’onore Ron, che si esibirà in alcuni successi. L’ingresso in piazza è gratuito, con l’invito al pubblico a Roma e a casa di fare la propria “promessa”.
Le note di Ron, ricorda Aisla, «capaci di accendere cuori e speranza, accompagneranno una maratona live in cui musica, spettacolo e storie di vita si intrecciano per sostenere la ricerca sulla Sla». Accanto a lui numerosi ospiti «uniti dallo stesso obiettivo: dire insieme “ci siamo, sempre”».
In novembre AiSla è tradizionalmente attiva per far conoscere il mondo dei pazienti, delle famiglie, dei ricercatori, dei medici e degli amici, facendo sentire tutti accolti come a casa. Un’esperienza a braccia aperte. «E come ogni anno – aggiunge l’associazione – non mancherà la dolcezza che ci accompagna verso le feste. I “Dolci Buoni di AiSla” sono già disponibili sul nostro negozio solidale, pronti per portare nelle case un gusto che profuma di solidarietà». Perché «in questo mese di attesa, promesse e preparativi, camminiamo insieme. Ogni scelta, ogni contributo, ogni presenza rende possibile ciò che, da soli, sarebbe più difficile immaginare».
Clicca qui per partecipare in streaming all'evento live La Promessa 2025 di AiSla
Clicca qui per conoscere la proposta dei dolci

